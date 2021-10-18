وادي قاديشا المقدس – المعروف أيضًا باسم وادي قنوبين – في لبنان مدرج في قائمة اليونسكو للتراث العالمي منذ عام 1998.

وهي شديدة الانحدار ومنحدرة ، وتمتد من غابة الأرز المطلة عليها وتستضيف نهر قنوبين الذي سيصبح نهر أبو علي في طرابلس.

احتل الإنسان الوادي المقدس في وقت مبكر جدًا حيث تم العثور على آثار تعود إلى العصر الحجري القديم. سيصبح ملاذاً بسبب صعوبات الوصول إليه للعديد من السكان ضحايا الانتهاكات بما في ذلك الطائفة المارونية منذ نهاية القرن السابع.

مناظر عامة لوادي قنوبين

وهكذا سيصبح دير قنوبين المقر البطريركي الماروني في القرن الخامس عشر. ولكن هناك أيضًا أنقاض الأديرة الإثيوبية والنسطورية والأرمينية والملكية واليعقوبية. لا يزال بإمكاننا العثور على آثار مسيحية قديمة.

مشاهدة معرض الصور: اللوحات الجدارية لدير قنوبين

في عام 1990 ، كان هناك أيضًا 8 مومياوات محفوظة بشكل طبيعي لأشخاص بملابسهم وينتمون إلى الطائفة المارونية ، مما يثبت أن المكان لا يزال لديه الكثير من الأسرار للكشف عنها.

هذه المومياوات موجودة حاليًا في متحف الوطني مع كائنات مختلفة تم اكتشافها في نفس الوقت.

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دير دير الصليب

ومن الأماكن الاستثنائية دير دير الصليب الإثيوبي والسرياني اليعقوبي الواقع أسفل قرية حدشيت. هذه اللوحات الجدارية ، التي يعود تاريخها إلى العصور الوسطى ، رسمها رهبان من الطقوس السريانية واليعقوبية والإثيوبية.

يعد دير دير الصليب من أقدم أماكن الالتقاء بين مختلف الطوائف المسيحية في العصور الوسطى في لبنان الفارين من الاضطهاد. إنه كهف تحول إلى دير أو منسك.

لقد اخترنا هذه اللوحة للإنجيليين الأربعة لإظهار كيف يمكن أن يكون التراث في خطر في لبنان ، لا سيما في ظل التدهور الناجم عن البلاهة وقلة التحضر لدى البعض وإهمال السلطات الدينية العلمانية وغير القادرة على حد سواء. احمهم. لقد تدهورت هذه اللوحات الجدارية منذ بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين على يد الإنسان ولا سيما على مستوى عيون وأفواه الإنجيليين ، وهي رمز في وجه أولئك الذين يكرزون بكلمة الرب.

انظر معرض الصور

سيدة حوقا

اليوم ، من هذا الماضي من النساك ، لا يمكننا إلا أن نلتقي بالأب داريو إسكوبار ، راهب ماروني جاء من كولومبيا والذي تخلى عن الثروة والراحة للاستجابة لنداء الله من أجل إزعاج الكنيسة. يقع ديرها في كهف يقع في بداية الوادي تقريبًا.

للوصول الى هناك

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