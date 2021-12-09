نشرت هيئة التفتيش المركزية تقريراً جديداً عن برنامجها لمراقبة الإدارة العامة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد.

فقط 77 مؤسسة ووزارة أجابت حتى الآن على بعض الأسئلة التي طرحتها هيئة التفتيش المركزية على منصة IMPACT في 92 مؤسسة عامة معنية ، تحدد المفتشية المركزية.

وفقًا للبيانات التي تم جمعها ،

ومن بين 47 إدارة ومؤسسة عامة استجابت 55٪ منها ليس لديها خطة استراتيجية.

فقط 23٪ منهم أعدوا واعتمدوا خطة استراتيجية.

تطبق 65٪ من 51 دائرة نظام الرقابة الداخلية مقابل إعلان 35٪ عدم وجود نظام للرقابة الداخلية.

35٪ من المباني العامة التابعة للإدارات والمؤسسات العامة لديها نظام استقبال شكاوى ، 17٪ من الأنظمة القائمة مفعلة ، 73٪ من الشكاوى تمت معالجتها من أصل 1640 شكوى مقدمة منذ بداية عام 2020.

53٪ من الإدارات يلتزمون بمحاسبة المواد الخاصة بهم مقابل 47٪ ليس لديهم محاسبة مواد ،

يتوفر الإنترنت بنسبة 70٪ في المباني الحكومية ،

وتم تكليف 71٪ من الوزارات والمؤسسات العامة لموظفيها بمراجعة طلبات المعلومات.

تقرير التفتيش المركزي