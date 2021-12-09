استنكر رئيس مجلس الأمر الطبي شرف أبو شرف قرار وزير العمل مصطفى حسين بيرم السماح للاجئين الفلسطينيين بممارسة الطب. وتشير إلى أن نشر هذا المرسوم ينتهك العديد من القوانين المحلية التي تنظم هذا القطاع من النشاط.

وبالتالي ، فإن الأنظمة المعمول بها تستدعي اتفاق المعاملة بالمثل بين لبنان ومواطني هذا البلد. مثل هذا الاتفاق غير موجود مع الدولة الفلسطينية ، مما يؤدي إلى إلغاء مرسوم وزير العمل.

علاوة على ذلك ، لا يحق لأي طبيب ممارسة الطب على الأراضي اللبنانية دون الانتماء إلى أي من النقابتين ، بعد استيفاء الشروط المطلوبة ، وهذا ليس هو الحال بالنسبة للممارسين الفلسطينيين. تحدد الجمعية العمومية المساهمة السنوية للأطباء غير اللبنانيين.

لذلك لا يمكن إجراء مثل هذا التعديل على اللوائح المعمول بها بموجب مرسوم بسيط من وزير العمل ولكنه يتطلب تعديل النصوص الحالية من قبل البرلمان.