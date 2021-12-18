أشار الصليب الأحمر اللبناني اللبناني إلى أن المستشفيات اللبنانية غير قادرة حاليًا على التعامل مع موجة جديدة من التلوث من فيروس كورونا COVID حيث أن العديد من الأدوية والمعدات غير متوفرة الآن في لبنان ، بسبب الأزمة الاقتصادية وحقيقة أن 30٪ من الممرضات والممرضات غادر الأطباء سيدار كونتري.

كما يشير الصليب الأحمر إلى أن فرقه ستنقل ما بين 80 و 100 شخص يوميًا لدخول المستشفيات. سيستفيد 1200 شخص أيضًا من توزيع الأكسجين. المستشفيات ممتلئة وقدرتها على استقبال المزيد من المرضى محدودة.

من جهته ، أشار وزير الصحة فراس أبيض إلى أن انتشار متغير Omicron الجديد يمكن أن يكون أسرع بمرتين من انتشار نسخة دلتا. ومع ذلك ، يمكن حماية الأشخاص الذين استفادوا من الجرعات الثلاث بشكل أفضل.

كما دعا الوزير الأهالي إلى أخذ الحيطة والحذر مع ارتداء الأقنعة والتطعيمات ، مشيرا إلى أن طلبات تنظيم الفعاليات التي تتجاوز طاقات الاستقبال في الأماكن مرفوضة حاليا.

أعلنت قوى الأمن الداخلي أنها أغلقت ملهى ليلي يقع في الكسليك لعدم امتثاله للإجراءات المتخذة للحد من وباء كوفيد 19 في لبنان.

للتذكير ، تم فرض قيود منذ الساعة 7 مساءً الليلة الماضية وستكون سارية حتى 9 يناير 2021 الساعة 6 صباحًا.

التطعيم الآن إجباري للعاملين في قطاعات الصحة والتعليم والسياحة والنقل والقطاع العام والبلديات والنقابات وكذلك للجيش وقوات الأمن والداخلية.

كما سيتم فرض قيود على المتاجر التي لا يمكن أن تعمل بأكثر من نصف طاقتها أو حتى على التجمعات التي لا يمكن أن تتجاوز 100 شخص دون إذن مسبق من وزارتي الصحة والسياحة.

سيتعين على المدارس أيضًا إغلاق أبوابها من 16 ديسمبر إلى 10 يناير.