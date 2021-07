رد السفير الفرنسي في لبنان على رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب الذي دعا المجتمع الدولي أمس لمساعدة بلاد الأرز في مواجهة انهيار اقتصادي محتمل وشيك. كما اعتبر أن الوضع الحالي نتج عن حالة حصار حالت دون وصول أي مساعدات دولية إليه.

هكذا قدرت آن غريلو أن لبنان يدفع ثمن سنوات من “سوء الإدارة والتقاعس” من جانب القادة اللبنانيين.

إنها ليست نتيجة حصار خارجي. إنه نتيجة مسؤولياتك الخاصة ، أنتم جميعًا ، لسنوات ، من الطبقة السياسية. انها الحقيقة. آن جريللو 6 يوليو 2021.

وأكد الدبلوماسي أن فرنسا تنظم مؤتمرين منذ 4 آب 2020 موعد انفجار مرفأ بيروت. وقالت إن “فرنسا والعديد من الدول الشريكة حول هذه الطاولة لم تنتظر هذه الدعوة لمساعدة لبنان” قبل أن تشير إلى أن باريس قدمت بالفعل مساعدات مباشرة للشعب اللبناني بمبلغ 100 مليون دولار.

كما تعتقد أن الحكومة الحالية ، حتى لو استقالت ، يمكنها إنشاء شبكة أمان اجتماعي للفئات السكانية الأكثر ضعفاً وبتمويل من البنك الدولي.

شاهد مداخلة سفير فرنسا في لبنان

مداخلة السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريلو

Le 7 avril 2021, le Président de la République le général Michel Aoun a publiquement dénoncé la mauvaise volonté du Ministère des Finances Ghazi Wazni et du gouverneur de la Banque du Liban Riad Salamé sans toutefois les nommer directement face aux différents écueils et obstacles mis face à l’audit juricomptable des comptes de la Banque du Liban et a appelé à une réunion du gouvernement Hassan Diab pour examiner ce dossier et révéler les dessous de ce qu’il décrit quasiment comme un sabotage de la procédure.

Le chef de l’état a également accusé le gouverneur de la Banque du Liban de pratiques contraires à la législation financière locale, comme l’utilisation de dépôts privés comme réserves monétaires. Le Président de la République avait rappelé les différentes étapes faites par certains partis pour éviter cet audit de la banque centrale. Il a également rappelé que cette procédure n’est pas seulement une demande personnelle du chef de l’état mais également de la communauté internationale, une condition préalable au déblocage des fonds de CEDRE et du FMI.



Par ailleurs, face à la crise, certaines banques correspondantes de la BdL auraient clôture les comptes, indique dans une lettre Riad Salamé.

Il s’agirait notamment du cas des comptes dollars auprès de la Wells Fargo, des comptes en livre sterling de la HSBC, en couronne suédoise auprès de la Danske et des comptes dollars canadiens de la CIBS.

Selon le gouverneur de la Banque du Liban, ces décisions seraient motivées par l’état de défaut de paiement, les campagnes politiques visant la Banque du Liban et par “le Tollé judiciaire”, allusion aux accusations de détournement de fonds et de corruption visant Riad Salamé lui-même.

En juin 2021, le gouverneur de la Banque du Liban annonce l’épuisement prochain des réserves monétaires de la Banque du Liban qui finançaient jusqu’à présent le programme de subvention à l’achat des produits de première nécessité. Ce programme devrait être ainsi remplacé par un plan de rationnement à destination des personnes les plus vulnérables face à la crise économique. Cependant, si à l’origine la Banque Mondiale devait financer celui-ci, elle le refuse depuis suite aux exigences de la Banque du Liban à distribuer l’équivalent des devises étrangères au taux de 6 540 LL/USD et non à valeur réelle ou directement en devises étrangères.

Les autorités locales tentent depuis de retarder la fin du programme de subvention en adoptant notamment un plan de subvention des carburants sur base d’un taux de parité de 3900 LL/USD au lieu du taux officiel qui était jusqu’à présent utilisé, soit à 1500 LL/USD. Ce nouveau taux devrait ainsi faire augmenter d’un tiers le prix du bidon de 20 litres de carburants et induire une nouvelle poussée inflationniste.

Côté parité de la livre libanaise, cette nouvelle poussée inflationniste a été accompagnée par une autre mesure de la Banque du Liban. Celle-ci dans le cadre de la circulaire 158 souhaiterait que les déposants des banques commerciales puissent retirer jusqu’à 400 USD cash de leurs comptes bloqués depuis l’instauration d’un contrôle informel des capitaux en novembre 2019. Cependant, un certain nombre d’entre elles ont déjà indiqué, officieusement, ne pas pouvoir se permettre une telle mesure. D’autres auraient acheté d’importantes quantité de devises étrangères sur le marché local, amenant à une dégradation supplémentaire de la livre libanaise qui a atteint un nouveau plus bas historique, ce samedi 26 juin, avec un taux de parité de 18 000 en fin d’après-midi.

