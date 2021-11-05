ساندوتش دجاج ، لحم ضأن أو لحم بقري ، يقدم في خبز عربي ، الشاورما طبق لبناني من أصل تركي.

يأتي اسم شاورما من الكلمة التركية çevirme التي تعني “يدور” أو “يدور”. يأخذ اسمه من طريقة تحضير اللحم.

في الواقع ، يتم ترتيب اللحوم المملحة والمتبلة في خل نبيذ أحمر حار في شرائح رفيعة على مبصقة دوارة حيث يتم شويها.

سيتم تقطيعها شيئًا فشيئًا لتقديمها ، مع مجموعة متنوعة من الخضار النيئة والطماطم والخيار والسلطات وما إلى ذلك … ومتبلة بالطرطور ، صلصة الطحينة التي تتكون أساسًا من بذور السمسم والثوم والليمون.

كان هذا الطبق غنيًا جدًا وطازجًا ، وكان مخصصًا بشكل عام للفئات الأقل ثراءً من السكان المحليين. سهولته وطازته تجعله طبقًا صيفيًا بامتياز اليوم يقدره الجميع اليوم.

المقادير





الطرطور

اللحوم



التحضير لـ 4 أشخاص

من الواضح أن الأمور مختلفة قليلاً في المنزل.

اللحم

من الأفضل بالفعل شراء اللحوم ، سواء كانت لحم بقر أو لحم ضأن أو دجاج ، معدة مسبقًا وإعادة تسخينها ببساطة.

ومع ذلك ، إذا كنت تصر على تحضير 500 جرام من اللحم بمفردك ، فسيتعين عليك أولاً تقطيعها إلى شرائح ، وتتبيلها في خليط من خل النبيذ وزيت الزيتون (مقداران من الخل لحجم واحد من الزيت) مع القليل من الملح والفلفل.

يمكنك دائمًا إضافة التوابل ، مثل القرفة أو البابريكا.

سيعتمد التوابل على كل منها.

سخني اللحم حتى يشوى جيداً.

الخضار النيئة

مع اللحم ، قم بإعداد 2 خيار ، 2 بصل ، وطماطم كور دي بوف التي ستُقطع إلى مكعبات. بالإضافة إلى ذلك ، سيتم تقطيع أوراق السلطة وحفنة من البقدونس إلى شرائح رقيقة.

يمكن إضافة السمح بكميات صغيرة إلى الخضار النيئة التي يمكن خلطها.

صلصة طراطور

تُستخدم صلصة الطرطور على نطاق واسع في العديد من الأطباق اللبنانية ، بما في ذلك الشروامة ولكن أيضًا على سبيل المثال مع الأسماك. لا تختلف بأي شكل من الأشكال في كل مرة.

لتحضيرها ، تحتاج فقط إلى بيع بعض كريمة السمسم أو الطحينة في السوبر ماركت. هناك العديد من العلامات التجارية التي تقدمه. أضف فصًا من الثوم ليتم سحقه مسبقًا.

سيتم خلط هذه الصلصة مع عصير الليمون.

تذوق شيئًا فشيئًا حتى تحصل على الخليط حسب رغبتك. إذا كان واضحًا جدًا ، يمكنك تخفيف الصلصة عن طريق إضافة القليل من الماء.

الاخير

خذ قطعة خبز مثل خبز البيتا أو الخبز اللبناني ، افتحه على جانب واحد ، ضع اللحم أولاً ثم الخضار النيئة التي ستخلطها وأخيراً الصلصة.

احزمها كلها وخدمها …

وهذا كل شيء !!!!

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