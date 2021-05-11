وفقًا لتقرير نشرته فيتش سوليوشنز بعنوان ‘Lebanon Telecoms Report 2021’ ، فإن التوقعات لا تزال سلبية لقطاع الاتصالات في لبنان ، بسبب قلة المنافسة في سوق الهاتف المحمول ، والقيود التنظيمية ، ومخاوف الاقتصاد الكلي ووجود شركة أوجيرو العامة

على الرغم من الاستثمار المستمر في قطاع الاتصالات المتنقلة ، سيستمر نمو خدمات الهاتف الثابت في الانخفاض حيث يتم الاستبدال من الهاتف الثابت إلى المحمول ، بينما يستمر النطاق العريض في التراجع في لبنان.

أنهى سوق الاتصالات اللبناني عام 2020 بحوالي 4.3 مليون مشترك ، بمعدل انتشار يقارب 63٪. لا يزال مقيدًا بسبب الافتقار إلى المنافسة في ما هو فعليًا احتكار ثنائي والأزمة الاقتصادية التي تحد من الاستثمار في الأعمال التجارية والإنفاق الاستهلاكي.

Si vous avez trouvé une coquille ou une typo, veuillez nous en informer en sélectionnant le texte en question et en appuyant sur Ctrl + Entrée . Cette fonctionnalité est disponible uniquement sur un ordinateur.

Cette publication est également disponible en : Français

Avatar
Newsdesk Libnanews
http://libnanews.com
Libnanews est un site d'informations en français sur le Liban né d'une initiative citoyenne et présent sur la toile depuis 2006. Notre site est un média citoyen basé à l’étranger, et formé uniquement de jeunes bénévoles de divers horizons politiques, œuvrant ensemble pour la promotion d’une information factuelle neutre, refusant tout financement d’un parti quelconque, pour préserver sa crédibilité dans le secteur de l’information.

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.