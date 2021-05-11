وفقًا لتقرير نشرته فيتش سوليوشنز بعنوان ‘Lebanon Telecoms Report 2021’ ، فإن التوقعات لا تزال سلبية لقطاع الاتصالات في لبنان ، بسبب قلة المنافسة في سوق الهاتف المحمول ، والقيود التنظيمية ، ومخاوف الاقتصاد الكلي ووجود شركة أوجيرو العامة

على الرغم من الاستثمار المستمر في قطاع الاتصالات المتنقلة ، سيستمر نمو خدمات الهاتف الثابت في الانخفاض حيث يتم الاستبدال من الهاتف الثابت إلى المحمول ، بينما يستمر النطاق العريض في التراجع في لبنان.

أنهى سوق الاتصالات اللبناني عام 2020 بحوالي 4.3 مليون مشترك ، بمعدل انتشار يقارب 63٪. لا يزال مقيدًا بسبب الافتقار إلى المنافسة في ما هو فعليًا احتكار ثنائي والأزمة الاقتصادية التي تحد من الاستثمار في الأعمال التجارية والإنفاق الاستهلاكي.

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