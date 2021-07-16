اصيب 15 جنديا لبنانيا امس في ساعات اثر اعلان رحيل سعد الحريري امام فشله في تشكيل حكومة جديدة.

وبحسب ما ورد أصيب خمسة جنود إثر انفجار زورق كبير باتجاه دورية للجيش اللبناني في منطقة جبل محسن. هذه ليست الحادثة الأولى من نوعها في طرابلس. وبحسب ما ورد أصيب 10 جنود آخرين برمي الحجارة في نفس الحي ، وهو أحد أكثر الأحياء حرمانًا في المنطقة.

أما الميزانية العمومية للصليب الأحمر فتشير إلى نقل ما لا يقل عن 19 جريحًا خلال هذه الاشتباكات.

وتدخل الجيش لمحاولة استعادة السيطرة خلال الاحتجاجات حيث تسبب انسحاب ترشيح سعد الحريري في هبوط الليرة اللبنانية مرة أخرى أمام الدولار. فقد 93٪ من قيمته مقارنة بساحته قبل عامين.

ومع ذلك ، فإن تشكيل حكومة جديدة هو شرط أساسي للإفراج عن المساعدة من المجتمع الدولي ، والتي من المفترض أن تنعش الاقتصاد المحلي.

أدى هذا التدهور في قيمة الليرة اللبنانية بدوره إلى تدهور القدرة الشرائية لجزء كبير من السكان.

الآن الحد الأدنى للأجور هو 30 دولارًا ومتوسط الأجر 97 دولارًا في الشهر ، مما يجعل 75٪ من اللبنانيين يعيشون تحت خط الفقر ، أو على أقل من 6 دولارات في اليوم. ندد تقرير صادر عن اليونيسف أن 77٪ من السكان لم يعد لديهم ما يكفي من الطعام ، بما في ذلك 33٪ من الأطفال.

أما البنك الدولي ، فيقدر أن الأزمة الاقتصادية التي يمر بها لبنان حاليا تشكل واحدة من أسوأ 3 أزمة في العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر.

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