متحدثا أمام اللجنة البرلمانية لاديفانس النائب الفرنسي جويندال رويلارد وصف الوضع الكارثي الحالي في لبنان ، وهو وضع متفجر بالفعل مع مظاهرات تشرين الأول 2019 ، وازداد سوءًا مع انفجار 4 آب 2020 ، بلد يتسم بإهمال طبقته السياسية والفساد وبقبضة حزب الله.

تشير الأزمة الصحية والأزمة المالية “المنهجية” إلى نهاية نموذج اقتصادي قائم على جذب رأس المال والإيجارات واستقرار الجنيه ، كما يشير جويندال رويلارد.

“منذ أن تفاقم الوضع ، فقد الجنيه 100٪ من قيمته في أقل من عامين” ، يلاحظ النائب ، الذي يواصل وصفه الكارثي ، أن 50٪ من السكان يعيشون تحت خط الفقر ، وانهيار الخدمات الأساسية السكان مثل الخدمات الصحية والكهرباء وحتى إمدادات المياه ، يكاد يكون مستحيلًا في جميع أنحاء البلاد.

وشدد البرلماني الفرنسي على أن “الوضع يتزايد بحيث لا يستطيع المزيد والمزيد من اللبنانيين إطعام أنفسهم ، بما في ذلك على مستوى الجيش اللبناني والقوى الداخلية”.

وأشار غويندال رويلار إلى أن فرنسا حشدت المجتمع الدولي من خلال تنظيم مؤتمرين دوليين ، جمع أحدهما أكثر من 205 ملايين يورو ومكّن من تقديم مساعدات عاجلة.

ومع ذلك ، لا تزال المساعدات مثل CEDRE و ROME II محظورة في انتظار حكومة جديدة وإصلاحات هيكلية تعتبر ضرورية بسبب عدم قدرة الطبقة السياسية على المضي قدمًا.

لبنان دولة فاشلة؟

وأشار البرلماني إلى أنه لا يمكن اعتبار لبنان دولة فاشلة ، ولا تزال مؤسستان قائمتان ، وهما الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي. ومع ذلك ، يمكن أن ينهاروا قريبًا بسبب الفرار.

على هذا النحو ، تم تنظيم مؤتمر دولي من قبل فرنسا لدعمهم.

“الوضع هو ثمرة عقد من التخلي عن طبقته السياسية وعلامات الشر الذي يقوض هذا البلد ومنطقه الطائفي”. جويندال رويلارد ، 8 يوليو 2021

وبالتالي ، فإن الأمر يتعلق بتعزيز الشعور بالانتماء المشترك والمواطنة ، “وهو تطلع كثير من اللبنانيين الراغبين في بناء لبنان جديد في إطار انتقال سياسي”.

وهكذا يرحب غويندال رويلارد بالمبادرات التي اتخذها المجتمع المدني ضد الأحزاب السياسية. وبالتالي ، فإن الأمر متروك لفرنسا وشركائها لضمان إجراء الانتخابات التشريعية والبلدية والرئاسية في الوقت المحدد.

بالإضافة إلى ذلك ، يوصى بفريق عمل إنساني دولي تحت رعاية الأمم المتحدة والبنك الدولي للاستجابة لحالات الطوارئ الحالية للسكان في مواجهة نقص الأدوية والسماح بالتنمية والوصول إلى المياه والصرف الصحي. ‘الكهرباء.

لم يعد لبنان موجودًا ، وتقع على عاتق فرنسا بشكل خاص مسؤولية دعم ظهور لبنان الجديد في إطار هذا التحول الديمقراطي. جويندال رويلارد ، 8 يوليو 2021 ، 8 يوليو 2021 سقسقة

تحاول فرنسا تحقيق الاستقرار في لبنان في مواجهة الأزمة التي يمر بها يواجه لبنان الآن عدة أزمات ، وأزمة اقتصادية ، وأزمة مرتبطة بفيروس كورونا ، والآن أزمة مرتبطة بتفجير ميناء بيروت ، والتي تضاف إليها الآن أزمة سياسية بسبب استقالة حكومة حسان دياب. أصبحت أرض الأرز بدون حكومة منذ 10 أغسطس 2020. وفي الوقت الحالي ، فإن الإفراج عن المساعدات الدولية مشروط بنتيجة المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي ، الأمر الذي يتطلب تنفيذ الإصلاحات اللازمة ، لا سيما الإصلاحات الاقتصادية والنقدية. وبالفعل ، تضاعف عدد من المصادر والشخصيات المتورطة في القضية التصريحات التي تشير إلى أن المجتمع الدولي لن يمنح “شيكا على بياض للبنان” ، إثر عدم احترام بيروت لوعودها والتزامها بتنفيذ الإصلاحات اللازمة. الانتعاش الاقتصادي بالفعل في مؤتمرات باريس الأول والثاني والثالث في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. بدأت أزمة القطاع المصرفي ، رغم أنها تحجبها عمليات الهندسة المالية التي يقوم بها مصرف لبنان ، قبل ذلك بكثير ، على الرغم من الأرباح الهائلة التي أعلنتها البنوك اللبنانية حتى العام الماضي. في الواقع ، قام مصرف لبنان بسداد ما يقرب من 16 مليار دولار بين عامي 2016 و 2018 ، مما أدى إلى إفراغ جزء كبير من احتياطياته النقدية لصالح المؤسسات المصرفية. على الصعيد الاقتصادي ، اندلعت الأزمة التي بدأت في 2018 خلال صيف 2019 بنقص العملة الأجنبية ، وهو أمر ضروري مع ذلك لشراء الضروريات الأساسية على وجه الخصوص. ومع ذلك ، فقد لوحظ انعكاس في التدفقات المالية اعتبارًا من يناير 2019. ثم تفاقمت هذه الأزمة بعد أن فرضت المصارف اللبنانية من جانب واحد ضوابط على رأس المال ، مما منع الوصول إلى الحسابات. بعد استقالة رئيس الوزراء الأسبق سعد الحريري في 29 تشرين الأول 2019 ، تم تشكيل حكومة جديدة برئاسة خليفته حسان دياب في 17 كانون الثاني 2020. في وقت مبكر من شهر مارس ، أعلنت السلطات اللبنانية حالة التخلف عن السداد في سندات اليوروبوند المستحقة. إضافة إلى ذلك ، فتح لبنان مفاوضات مع صندوق النقد الدولي بهدف الحصول على مساعدة اقتصادية متوقعة قدرها 10 مليارات دولار. لكن المفاوضات ، التي توقفت الآن ، سرعان ما تعثرت في قدرة السلطات اللبنانية على تنفيذ الإصلاحات اللازمة للإفراج عن المساعدات الدولية وكذلك في مسألة تحديد حجم خسائر القطاع المالي. وتقدر السلطات اللبنانية أن خسائرها ستصل إلى 241 تريليون ليرة لبنانية على أساس سعر صرف 3600 ليرة / دولار. أي قرابة 80 مليار دولار ترفضها المصارف المحلية عبر اتحاد مصارف لبنان أو مصرف لبنان نفسه. وتشير بعض المصادر الآن إلى أن خسائر القطاع المالي تجاوزت 100 مليار دولار ، مقدرة ذلك سيحتاج لبنان الآن إلى حزمة تحفيز بقيمة 63 مليار دولار ، لكن لا يتوفر سوى 26 مليار دولار على الأكثر . وبحسب هذه المصادر نفسها ، فإن جميع المصارف اللبنانية معسرة الآن. تدهور الوضع الاقتصادي أكثر مع تدهور قيمة الليرة اللبنانية وتطبيق أسعار صرف مختلفة: سعر الصرف الرسمي 1507 ليرة لبنانية / دولار ، ما يسمى بسعر الصرف السوقي. بنك لبنان اليوم بسعر 3900 ليرة لبنانية وسعر الصرف في السوق السوداء متذبذب حتى وصل إلى 19 ألف ليرة لبنانية مؤخرًا ، وهو ما يمثل خسارة بنسبة 92٪ عن سعره قبل عامين. أخيرا، انفجار مرفأ بيروت ، التي دمرت أيضًا جزءًا كبيرًا من العاصمة اللبنانية ، زادت من تفاقم الوضع ، حيث قدرت الأضرار بما يتراوح بين 10 مليارات دولار و 15 مليار دولار. في الوقت الحالي ، يلاحظ بعض الخبراء المطلعين على الموضوع بقلق أن المصالح السياسية والاقتصادية أهم بالنسبة لأطراف معينة من المصلحة العامة في الاستفادة من المساعدة الاقتصادية في مواجهة الأزمة ، لدرجة تقدير أن التقسيمات التقليدية تلاشت الأحزاب السياسية من البرلمان لصالح حزب البنوك وغيره. كما أن بعض هذه المصالح كانت ستذهب إلى حد التهديد بحرب أهلية إذا تم تنفيذ الإصلاحات التي طالب بها المجتمع الدولي. ومع ذلك ، فإنها لا تزال حازمة في هذا الشأن. خلال رحلته إلى لبنان بمناسبة الذكرى المئوية لإعلان دولة لبنان الكبير ، في 1 أيلول 2020 ، في اليوم التالي. تعيين مصطفى أديب رئيساً للوزراء وبهذا يكون رئيس الجمهورية الفرنسية يسلم القادة اللبنانيين ، خارطة طريق لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تعتبر ضرورية أولاً ، تشخيص خسائر مصرف لبنان. كما نصت خارطة الطريق هذه على تشكيل حكومة قادرة على تنفيذ هذه الإصلاحات في غضون أسبوعين. ومع ذلك ، بعد 15 يومًا ، بعد انقضاء المهلة المحددة ، يبدو أن السلطات اللبنانية فشلت في تشكيل حكومة جديدة ، لا سيما بعد إعلان واشنطن فرض عقوبات اقتصادية على علي حسن خليل ، يمين السلاح لنبيه بري والسابق. وزير المالية ، قبلت الأحزاب السياسية الأخرى مبدأ التناوب على الحقائب الوزارية السيادية ، وهي الدفاع والداخلية والخارجية والمالية.

حاولت السلطات المحلية منذ ذلك الحين تأخير إنهاء برنامج الدعم من خلال اعتماد خطة دعم الوقود على وجه الخصوص على أساس معدل تكافؤ ليرة لبنانية / دولار أمريكي بدلاً من السعر الرسمي الذي كان مستخدمًا حتى الآن ، أي 1500 ليرة لبنانية. / دولار أمريكي. ومن المفترض أن يؤدي هذا المعدل الجديد إلى زيادة سعر علبة وقود سعة 20 لترًا بمقدار الثلث وإحداث طفرة تضخمية جديدة.

على صعيد التكافؤ في الليرة اللبنانية ، ترافق هذا الارتفاع التضخمي الجديد مع إجراء آخر من مصرف لبنان. في سياق المنشور رقم 158 ، نود أن يتمكن المودعون في البنوك التجارية من سحب ما يصل إلى 400 دولار أمريكي نقدًا من حساباتهم المحظورة منذ إدخال ضوابط رأس المال غير الرسمية في نوفمبر 2019. ومع ذلك ، فقد أشار عدد منهم بالفعل ، بشكل غير رسمي ، إلى أنهم لا يستطيعون تحمل مثل هذا الإجراء. وكان آخرون قد اشتروا كميات كبيرة من العملات الأجنبية في السوق المحلية ، ما أدى إلى تدهور إضافي لليرة اللبنانية وصل إلى مستوى تاريخي جديد ، السبت 26 يونيو ، بمعدل تعادل 18 ألف في نهاية فترة الظهيرة.

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