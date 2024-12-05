لقاء حواري مع وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال

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عقد مجلس التنسيق المسيحي بتاريخ 4 كانون الأول 2024، في مقرّ المجلس في مطرانية أنطلياس، طاولة مستديرة بحضور معالي وزير الصحة، الدكتور فراس الأبيض، و راعي أبرشيّة أنطلياس المارونيّة سيادة المطران أنطوان بو نجم و رئيس المجلس الدكتور فؤاد ابو ناضر، إلى جانب أعضاء المجلس، والصحافيّ الأستاذ جان عزيز. و شارك في اللقاء كل من السادة الياس ابو فاضل، مدير مستشفى سيدة المعونات الجامعي/ جبيل، نسيب نصر مدير مستشفى اوتيل ديو،الدكتور شرف ابو شرف نقيب الأطباء الأسبق، الدكتور جورج غانم ممثلاَ عن مستشفى رزقLAU/، و حشد من الفعاليات و رؤساء بلديات ومخاتير.

رحّب رئيس المجلس الدكتور فؤاد أبو ناضر بالحضور و أكًد أنّ هذا اللقاء هو من سلسلة اللقاءات التي سيقوم بها المجلس دورياَ لمواكبة الأوضاع الراهنة، لاسيما تلك السائدة في مناطق الجنوب والبقاع مع خروج عدد كبير من المستشفيات عن الخدمة بنتيجة الإعتدءات الإسرائلية.

في بداية الندوة، قدم الأستاذ ربيع الهبر جدولآ احصائياَ عن الخسائرالبشرية و المادية كما البنية التحتية و التي تخطَت اجمالي ما بلغته حرب تموز ٢٠٠٦ بعدة اضعاف حتى تاريخه.

فصَل معالي الوزير الدكتور فراس الأبيض أعمال وزارة الصحة و لجنة الطوارىء بعد حادثة البيجير و خلال الحرب في تأمين المساعدات الطبية، كما تناول الصعوبات التي يواجهونها للحصول على التمويل فيما خصّ أدوية الأمراض المستعصية والمزمنة . كما أشار الى كيفية تامين وصول الأدوية اامستعصية والمزمنة للمناطق خارج نطاق بيروت الكبرى و جبل لبنان. وقد لاحظ معالي الوزير أن مجمل الإعانات الطبيّة والدوائيّة التي وصلت خلال الحرب، كانت متواضعة وقليلة مقارنة مع ما وصلنا منها بعد إنفجار المرفأ.

عندها فتح المجال لطرح الأسئلة التي تناولت الصعوبات المعيشية والصحية التي يواجهها الشعب اللبناني عموماَ والنازحين خصوصاَ و التأكيد على ضرورة قوننة التأمين الصحي الإجباري لكل ابناء الشعب.

إختتم اللقاء مع سيادة المطران أنطوان بو نجم الذي طالب الحكومة الممثلة بمعالي وزير الصحة تحمَل مسؤولياتها التاريخيّة بإعادة بناء مقوًمات دولة الحقّ و القانون.