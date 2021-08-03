أشاد رئيس الوزراء المنتهية ولايته حسان دياب بضحايا الانفجار الذي وقع في ميناء بيروت في بيان ، عشية إحياء الذكرى الأولى لهذه المأساة التي راح ضحيتها أكثر من 200 شخص وجرح 6500 شخص.

لذلك تساءل عن أسباب وصول 2750 طناً من نترات الأمونيوم إلى لبنان وظروف الانفجار.

كما نددت حصة دياب بمحاولات استغلال هذه المأساة لغايات سياسية ، وتوقعت أنه لن تكون هناك عدالة حقيقية في لبنان “إذا لم تتحقق العدالة الحقيقية في حالة الانفجار. من مرفأ بيروت”.

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