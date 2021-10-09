يقع متحف نابو في شمال لبنان ، وتحديداً في شكا ، وهو ناتج عن مبادرة خاصة ، وهو وافد جديد على المشهد الثقافي والتراثي اللبناني.

تم تسمية هذا المتحف على اسم نابو ، إله المعرفة والكتابة في بلاد ما بين النهرين ، وتم افتتاحه بمبادرة من جواد عدرا ، ويقدم مجموعة من القطع من أصول وعصور مختلفة ، تتراوح من العصر البرونزي إلى لوحات من عصر أكثر معاصرة.

وبالتالي يمكننا الإعجاب ببعض القطع النادرة بشكل استثنائي خارج متاحف العالم الكبرى وبلدانهم الأصلية ، بما في ذلك سلسلة من الألواح ذات الكتابة المسمارية من سومر وبابل. أقراص أخرى ، أكثر محلية ، تلك التي تحتوي على كتب فينيقية. اقرأ المزيد موقع المتحف

على صعيد الرسم ، سيتمكن الجمهور من الإعجاب ، وهو أمر نادر اليوم ، بلوحات لفنانين لبنانيين ، منهم أمين باشا وآدم حنينه ، أو حتى معظم أعمال صليبا الدويهي الشهيرة من شمال لبنان أيضًا.

المتحف هو أيضا عمل فني انتقائي وحديث إلى حد ما. بناه الفنان العراقي الكندي محمود العبيدي ، بالتعاون مع ضياء العزاوي ، وهو عبارة عن كتلة شبه خام ، مفتوحة على مساحات داخلية كبيرة ، على إطلالة رائعة على البحر الأبيض المتوسط ، الصدأ المستخدم للواجهة التي تذكرنا بـ “الصناعية”. “جانب من المنطقة.

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متحف مثير للجدل مع ذلك

ومع ذلك ، فإن متحف نابو مثير للجدل فيما يتعلق بالاستحواذ ، الذي قد يكون احتياليًا ، على بعض روائعه الناتجة عن نهب المواقع والمتاحف في العراق وسوريا خلال الحرب الأهلية. يتعلق هذا الجدل بشكل خاص بالأقراص السومرية الشهيرة ، والتي يبلغ عددها 136 والتي قيل إنها نشأت من موقع Irisagrig بين عامي 2003 و 2009. . وبحسب ما ورد تدعو الحكومة العراقية إلى إعادة هذه القطع الأثرية. في الوقت الحالي ، ما زالت السلطات اللبنانية تصم آذانها.

من جهة أخرى، د المقالات التي نشرتها الصحافة اللبنانية ، تشير إلى جزء آخر من مجموعاتها – بما في ذلك اللوحات الجنائزية الفينيقية الشهيرة – حتى أنها قد تأتي من الموقع الأثري لصور الباس الذي نهب في التسعينيات.

من جهته ، يعتمد المالك الخاص لهذا المتحف على المرسوم 3065 تاريخ 12/03/2016 ، المعتمد في نهاية ولاية الوزير السابق روني عريجي. ويصدق هذا المرسوم على تحصيلها الخاص بشرط التصريح عنها للجهات المختصة. ومع ذلك ، فقد انتهت صلاحيته في مارس 2019.

في الوقت الراهن، صاحب المتحف يرفض الإجابة عن مصدر هذه القطع الإشكالية . أما السلطات اللبنانية فهي ترفض تناول الموضوع ، مشيرة إلى أن احتجاز هذه المقتنيات أصبح مشروعاً حالياً بمرسوم وزير الثقافة الأسبق.

ومع ذلك ، وفقًا للخبراء ، يتناقض هذا المرسوم مع المعاهدات والأنظمة الدولية التي وقع عليها لبنان والتي هي الأكثر ترجيحًا فيما يتعلق بالقانون المحلي.

وبالفعل ، فإن القرار 1483 الصادر في 2003 والذي تبناه مجلس الأمن الدولي يحمي الممتلكات الثقافية العراقية على وجه التحديد.

وبحسب نص هذا القرار:

يقرر أن تتخذ جميع الدول الأعضاء الإجراءات اللازمة لتسهيل إعادة الممتلكات الثقافية العراقية وغيرها من الأشياء ذات القيمة الأثرية أو التاريخية أو الثقافية أو العلمية أو الدينية التي تمت إزالتها بشكل غير قانوني من المتحف الوطني العراقي ، في حالة جيدة ، إلى المؤسسات العراقية والمكتبة الوطنية والمواقع الأخرى في العراق منذ اتخاذ القرار 661 (1990) المؤرخ 6 آب / أغسطس 1990 ، ولا سيما من خلال حظر الاتجار أو نقل هذه الأشياء والأشياء التي توجد أسباب وجيهة للاعتقاد بأنها تمتلك تمت إزالته بشكل غير قانوني ويدعو منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة والإنتربول والمنظمات الدولية الأخرى ذات الصلة إلى تسهيل تنفيذ هذه الفقرة ؛

كما دعا القرار 2347 الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي في عام 2017 إلى حظر الاتجار غير المشروع بالآثار لتمويل شراء الجماعات الإرهابية للسلاح ، ويصر على حماية هذه الآثار في حالة نشوب نزاع مسلح. لذلك يدعو هذا القرار الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى التحقيق في الممتلكات الثقافية المسروقة ومصادرتها وإعادتها.

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