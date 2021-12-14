يعلن مصرف لبنان عن إجراءين كان سيقررهما حاكمه رياض سلامة بالتنسيق مع وزير المالية يوسف خليل.

يتمثل أحد الإجراءات في توفير مصرف لبنان للعملات اللازمة للبنوك اللبنانية حسب سعر الصرف في منصة صيرفة الإلكترونية.

بالإضافة إلى ذلك ، يعلن مصرف لبنان عن خبر أنه سيعمل على تعزيز اللوائح التي تسمح بسداد القروض التجارية بالعملات الأجنبية نقدًا بالليرة اللبنانية بالسعر المحدد في التعميم 151 ، أي 8000 ليرة لبنانية ، من أجل تقليل المعروض النقدي وبالتالي محاولة لتقليل الطلب على العملات الأجنبية.

يأتي هذا الإعلان في الوقت الذي وصلت فيه الليرة اللبنانية إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق يوم الثلاثاء 14 كانون الأول / ديسمبر ، وكلاهما في السوق السوداء بمعدل تعادل وصل إلى العتبة الرمزية 29000 ليرة لبنانية / دولار أمريكي وعلى منصة صيرفة الإلكترونية التابعة لمصرف لبنان ، عند 23000 ليرة لبنانية. / دولار أمريكي.

كان تدهور التكافؤ بين الليرة اللبنانية والدولار متوقعا بسبب عدة عوامل مثل خطة زيادة الحد الأدنى للأجور دون مكاسب إنتاجية اقتصادية ولكن أيضا الزيادة في معدل التكافؤ في التعميم 151 لمصرف لبنان المستخدم للسماح سحب الأموال بالعملات الأجنبية المودعة لدى المصارف اللبنانية. ارتفع الأخير من 3900 ليرة لبنانية / دولار أمريكي إلى 8000 ليرة لبنانية / دولار أمريكي ، بينما تراوحت قيمة اللولار من 15٪ إلى 20٪ فقط مقابل الدولار الحقيقي ، مما أدى إلى تدهور حاد في تعادل الجنيه مقابل الدولار ، وهو تدهور. والتي يمكن أن تصل إلى 40.000 ليرة لبنانية / دولار أمريكي في الأيام أو الأسبوع المقبل “باستثناء الأخبار الجيدة” ، نقترح الآن بعض الاقتصاديات.