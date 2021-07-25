ورافق ريمون غجر اللواء عباس ابراهيم والمدير العام المسؤول عن المنشآت النفطية اورور فغالي.
يجب أن تسمح هذه الكمية من زيت الوقود مسبقًا بتشغيل محطات توليد الكهرباء في لبنان لمدة 4 أشهر إضافية. ومع ذلك ، فإن النفط العراقي لا يفي بالمواصفات ، وينوي لبنان استبداله بنفط يفي بمواصفات محطات الطاقة المحلية عبر نظام Spot Cargo.
في المجموع ، يمكن للبنان الحصول على ما يصل إلى 3 ملايين طن بما يعادل ثلث الطلب المحلي السنوي ، أو 9 ساعات من الكهرباء يوميًا في الصيف و 14 ساعة في الشتاء.
فيما يتعلق بالتمويل ، ورد أن العراق وافق على فتح حساب في مصرف لبنان ، الذي تديره وزارة المالية ، والذي سيُستخدم لشراء المنتجات والخدمات في لبنان. وبالتالي ، لا ينبغي أن تترك أي عملة أجنبية أرض الأرز وتبقى الاحتياطيات المطلوبة على حالها.
علاوة على ذلك ، لم تستخدم مؤسسة كهرباء لبنان حتى الآن مبلغ 200 مليون دولار المتاح لشراء المنتجات البترولية. وبحسب الوزير ، فإن الأمر يتعلق بإيجاد حل دائم لفترة أطول.
فيما يتعلق بعرض من إيران ، لم يتم استلام أي وثيقة رسمية حتى الآن. ومع ذلك ، إذا كان الأمر كذلك ، فسيتم فحصه بالتعاون مع رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ووزارة المالية ومصرف لبنان.
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