محطتا إنتاج الكهرباء في دير عمار والزهراني في حالة توقف فني بسبب نقص الوقود. وتشير شركة كهرباء لبنان إلى أنها استنفدت آخر احتياطياتها ، بينما لم يفرج مصرف لبنان حتى الآن عن خطوط الائتمان اللازمة لتفريغ الناقلات التي لا تزال موجودة خارج هذه المرافق.

وتأتي هذه المعلومات في وقت تعهد فيه مصرف لبنان مع ذلك بسداد المبالغ اللازمة لتشغيل محطات توليد الكهرباء في أقرب وقت ممكن بمعدل 3900 ليرة لبنانية / دولار لتحل محل السعر الرسمي البالغ 1500 ليرة لبنانية / دولار أمريكي.

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