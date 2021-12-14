قوى الأمن الداخلي تعلن عن تفكيك شبكة عملات مزورة في جبل لبنان. وبذلك تم اعتقال أربعة أفراد في منطقتي وطى المصيطبة وطارق الجديدة بالعاصمة. كانوا في السابق موضوع إجراءات قانونية بتهمة التزوير والتزوير.

وبالتالي كان من الممكن أن يستهدف الأخير بعض الشركات من أجل الاحتيال عليها. وصودرت أيضا 750 9 دولارا بفئة مزورة قيمتها 50 دولارا ومركبات وهواتف وشرائح هاتف نقال.

وبحسب ما ورد باع المشتبه بهم بضائع تم شراؤها بفئات مزيفة ، بما في ذلك البطاريات والألواح الشمسية والمحولات الكهربائية ومكيفات الهواء ومواد العزل في منطقة مار الياس وعين رمانة بقيمة 25000 دولار أمريكي.

وقد أحيلوا منذ ذلك الحين إلى السلطات المختصة.