قدمت المنسقة الخاصة جوانا ورونيكا ، المعينة هذا العام في لبنان ، مع جان بيير لاكروا ، وكيل الأمين العام المسؤول عن عمليات السلام وقائد اليونيفيل ، الجنرال ستيفانو ديل كول ، تقرير متابعة قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 من قبل. هو – هي.

وأكدت بالتالي الصعوبات الحالية التي يواجهها لبنان من حيث الوضع الاجتماعي والاقتصادي ، وكذلك الصعوبات التي يواجهها اللبنانيون.

وجدد المشاركون دعوتهم لتشكيل حكومة جديدة في أقرب وقت ممكن في لبنان للسماح بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والنقدية والمؤسسية اللازمة للإفراج عن المساعدات الدولية وإنعاش الاقتصاد.

تبذل الأمم المتحدة ما في وسعها للتخفيف من حدة الوضع ، لكن المسؤولية في نهاية المطاف عن إنقاذ لبنان تقع على عاتق القيادة اللبنانية.

وعلى جدول الأعمال أيضًا ، ملف الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها عام 2022 ، والذي من شأنه أن يسمح ، وفقًا لأعضاء مجلس الأمن الدولي ، للسكان بالتعبير عن مظالمهم فيما يتعلق بالطبقة السياسية الحالية.

أخيرًا ، حول موضوع الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت قبل أسبوعين من إحياء ذكرى المأساة التي خلفت أكثر من 200 ضحية و 6000 جريح ، شددت جوانا ورونيكا على ضرورة تحقيق العدالة من خلال تحقيق نزيه وشفاف.

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