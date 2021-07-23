تعلن السفارة الفرنسية عن وصول مساعدات إنسانية استثنائية إلى لبنان ، بعد نحو عام على الانفجار في مرفأ بيروت. وصلت هذه المساعدة إلى لبنان بحضور السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريلو.

تأتي هذه المساعدة في إطار عملية مشتركة مع مؤسسة CMA-CGM ، التي وصلت سفينتها Aknoul إلى لبنان. هذه معدات طبية لمكافحة وباء الفيروس التاجي بثلاثة ملايين كمامة و 36 جهاز تنفس متوافق مع فيروس كوفيد ومعدات طبية وأدوية سيتم توزيعها على المستشفيات والمؤسسات والجمعيات اللبنانية الخاضعة لسيطرة السفارة من فرنسا إلى لبنان.

أيضًا على متن السفينة من مؤسسة CMA CGM ، الأدوية وأجهزة الكمبيوتر والحليب المجفف للأطفال إلى 10 منظمات غير حكومية و 3 مستشفيات محلية.

ماسح ضوئي مخصص للجمارك اللبنانية. الهدف هو تسهيل مكافحة التهريب والمواد الخطرة ، مما يسمح بإعادة تنشيط الاقتصاد اللبناني.

كما أكد البيان الصحفي الصادر عن السفارة الفرنسية أن باريس ستنظم مؤتمرًا دوليًا ثالثًا لدعم الشعب اللبناني.

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