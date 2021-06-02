المدخل الرئيسي لمصرف لبنان ، حقوق الصورة: Libnanews.com ، جميع الحقوق محفوظة
المدخل الرئيسي لمصرف لبنان ، حقوق الصورة: Libnanews.com ، جميع الحقوق محفوظة

قرر البنك المركزي سحب تعميمه رقم 151 الذي يسمح بسحب الحسابات الدولارية بالليرة اللبنانية بمعدل تعادل 3900 ليرة لبنانية / دولار ، إثر قرار مجلس الشورى. وللتذكير ، اعتبرت المحكمة اللبنانية هذا التعميم غير قانوني ، واعتداء على الممتلكات الخاصة ، واعتبرت أنه من الضروري السماح بسحب العملة الأجنبية وفق صيغة الحسابات.

من الآن فصاعدًا ، يمكن سحب الدولارات بمعدل 1507 ليرة لبنانية / دولار أمريكي إما بالسعر الرسمي وليس أكثر من 3900 ليرة لبنانية / دولار أمريكي ، وبالتالي فرض خصم أكبر على الحسابات بالدولار ، أو بنسبة 83٪ من المبالغ المودعة لدى المؤسسات المصرفية المحلية.

يلاحظ مراقبون أن الأمر بالنسبة لمصرف لبنان يتعلق بتجنب إفلاس معظم البنوك المحلية التي لم يعد لديها سيولة كافية لتعويض عملائها الذين يواجهون ضوابط رأس المال غير الرسمية التي وضعتها جمعية مصارف لبنان من تشرين الثاني (نوفمبر) 2019.

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Les Banques Libanaises (et leurs dirigeants) dans la tourmente après la décision du Conseil de la Shoura

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