تجري حاليا عدة مظاهرات في شمال لبنان احتجاجا على تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الحالية في بلاد الأرز.

وعلى وجه الخصوص ، نظمت مسيرة في محطة كهرباء دير عمار احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائي ومنع المسؤولين من دخول المحيط. بالإضافة إلى ذلك ، ينظم اعتصام أمام مصفاة البدوني ، التي لا تزال في شمال لبنان. وهم بذلك يعتزمون التنديد بالزيادة في سعر الوقود في السوق وانقطاع التيار الكهربائي بسبب هذه الزيادة بقرار من أصحاب مولدات كهرباء المنطقة وكذلك بسبب تقنين الكهرباء العامة.

وانضم سائقي السيارات وأصحاب الشاحنات وعمال النقل العام والخاص في هذه المظاهرات ، الذين ينوون أيضًا التنديد بنقص البنزين.

عطلت هاتان المظاهرتان حركة المرور على الطرق في المنطقة إلى حد كبير.

تأتي هذه المعلومات مع استمرار ارتفاع أسعار الوقود بشكل مستمر لمدة أسبوعين الآن بعد زيادة بنسبة 30٪ في الأسعار قبل 3 أسابيع.

يأتي ذلك مع استمرار تدهور تكافؤ الليرة اللبنانية مقابل الدولار بسبب عجز مصرف لبنان عن الدفاع عن العملة المحلية. وبذلك فقدت الليرة اللبنانية 92٪ من قيمتها لمدة عامين ، بسعر صرف يتجاوز الآن 19000 ليرة لبنانية / دولار أمريكي ، مما جعل الحد الأدنى للأجور يعادل 34 دولارًا مقابل 600 دولارًا قبل عامين ، ومتوسط الراتب 114 دولار مقابل 1500 دولار ، منذ عامين أيضًا. ندد واضعو تقرير اليونيسف بأن 77٪ من اللبنانيين سيواجهون الآن صعوبات خطيرة في إطعام أنفسهم وأن 33٪ من الأطفال سينامون وهم جائعون.

سيعيش أكثر من 75٪ من السكان الآن أيضًا تحت خط الفقر ، أي بأقل من 3 دولارات في اليوم ، وهو مبلغ من الواضح أنه غير كافٍ لتلبية الاحتياجات اليومية.

Si vous avez trouvé une coquille ou une typo, veuillez nous en informer en sélectionnant le texte en question et en appuyant sur Ctrl + Entrée . Cette fonctionnalité est disponible uniquement sur un ordinateur.

Cette publication est également disponible en : Français English Deutsch Italiano Español Հայերեն