خرجت مظاهرة لأهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت أمام محكمة بيروت منذ نهاية ظهر اليوم ، بعد الاشتباكات التي جرت أمس في منزل وزير الداخلية المنتهية ولايته محمد فهمي. .
ويطالب الأهالي برفقة أعضاء المجتمع المدني والمحامين ، بإقالة جميع النواب والمسؤولين الأمنيين ، في إشارة إلى رفض وزير الداخلية رفع منصب مدير عام الأمن العام العماد عباس إبراهيم ، ولكن أيضًا من وطلب مجلس النواب مزيدا من المعلومات حول التهم الموجهة لوزراء المالية السابقين علي حسن خليل ، والأشغال العامة غازي زعيتر ، وكل 2 مقربين من رئيس الغرفة نبيه بري ، والداخلية نهاد المشنوق ، عضو تيار المستقبل.
ويقدرون بذلك أن العدالة اللبنانية – التي “خضعت لضغوط سياسية” – تدافع عن المتهمين بدلاً من الدفاع عن ضحايا الانفجار الذي خلف أكثر من 200 قتيل و 6000 جريح ودمر ، بالإضافة إلى مرافق الميناء المرفأ. بيروت ، وهي جزء كبير من العاصمة. لذا فهم يدعون العدالة إلى توحيد صفوفها ، وإلا فإنهم “سوف يهاجمونهم في الوطن”.
أي كتلة نيابية لا تستجيب لطلب المحقق القضائي برفع الحصانة عن المتهمين متواطئة في مرفأ بيروت.
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