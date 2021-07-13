وتجري حاليا مظاهرة لأهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت أمام منزل وزير الداخلية المنتهية ولايته محمد فهمي للمطالبة برفع الحصانة عن “جميع الأشخاص المستدعيين والمشتبه بهم”.

وتأتي هذه المعلومات فيما رفض الوزير منح الإذن لقاضي التحقيق طارق بيطار باستجواب مدير الأمن العام العماد عباس إبراهيم يوم الجمعة. لكن هذا ذهب أمام محكمة النقض والتي يجب أن تبت في هذا الطلب بحلول 26 يوليو.

بالإضافة إلى العماد عباس إبراهيم ، يود القاضي بيطار أيضًا استجواب 3 نواب من بينهم الذراع اليمنى لرئيس مجلس النواب علي حسن خليل ووزير المالية الأسبق ووزير الأشغال العامة الأسبق غازي زعيتر والوزير السابق. نهاد المشنوق ، مقرب من رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري.

كما يستهدف القاضي رئيس الوزراء المنتهية ولايته حسان دياب أو القائد السابق للجيش اللبناني العماد جان قهوجي طلب استجوابه.

انفجار مرفأ بيروت

وللتذكير ، يُعتقد أن أكثر من 200 شخص قد لقوا مصرعهم وأصيب أكثر من 6500 شخص في الانفجار الذي دمر ميناء بيروت وجزءًا كبيرًا من العاصمة اللبنانية في 4 أغسطس. كما سيصبح 300000 شخص بلا مأوى نتيجة لهذا الانفجار.



إن أثر انفجار عرضي ، في 4 آب / أغسطس 2020 ، بلغ 2750 طنًا من نترات الأمونيوم داخل مستودع في مرفأ بيروت ، تم ضبطه عام 2014 على متن سفينة قمامة ، تحمل علم مولدوفا ، يفضلها اللبنانيون حاليًا سلطات. هذا الانفجار يعادل 600 طن من مادة تي إن تي أو زلزال بقوة 3.3 درجة على مقياس ريختر.

وكان من الممكن أن يتسبب ذلك في حدوث حفرة بطول 110 أمتار وعمق 43 مترا ، حسبما أوضح مصدر أمني ، الأحد 9 أغسطس ، نقلا عن تصريحات خبراء فرنسيين حاضرين في المكان.

ثم تم تعيين القاضي طارق بيطار في 19 فبراير . تم اقتراح اسمها بالفعل في أغسطس الماضي كجزء من نفس الإجراء. إلا أنه في ذلك الوقت ، رفض أن يصبح قاضي التحقيق في قضية مأساة 4 أغسطس / آب ، بحجة عبء العمل الثقيل.

في أوائل شهر يونيو ، أشار القاضي الجديد إلى أنه تم فحص 3 فرضيات بعد ذلك كشف خبراء فرنسيون عن محتوى تقرير أولي ، وهو خطأ بشري بعد عمل لحام أدى إلى نشوب حريق أو حريق متعمد أو انفجار عقب إطلاق صاروخ.

وبحسب القاضي ، سيتم استبعاد إحدى هذه الفرضيات بأكثر من 80٪ بعد استلام تقرير الخبراء الفرنسيين الذي وصل أخيرًا إلى لبنان.

لا تزال هناك فرضيتان تخضعان حاليًا لدراسات متعمقة. تشير بعض المصادر إلى أن هذه ستكون فرضيات حريق متعمد أو حريق عرضي.

بداية يوليو، القاضي طارق بيطار يطالب برفع الحصانة النيابية عن عدد من المسؤولين بمن فيهم وزير المالية السابق علي حسن خليل ووزير الأشغال العامة الأسبق غازي زعيتر 2 مقربين من رئيس مجلس النواب نبيه بري ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق علم بوجود مواد خطرة. كما طلب الإذن باستجواب عدد من المسؤولين السابقين والمسؤولين الحاليين في الأجهزة الأمنية ، بمن فيهم مدير الأمن العام العماد عباس إبراهيم أو القائد السابق للجيش اللبناني العماد جان قهوجي.

هذا الجمعة 9 تموز (يوليو) أفادت الأنباء أن المكتب البرلماني ولجنة الإدارة والعدل النيابية أرجأت قرار رفع الحصانة عن النواب المعنيين. ، يطلب المزيد من المعلومات حول هذا.

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