تجري حاليا مظاهرة في كورنيش المزرعة. يسمع الحاضرون احتجاجًا على تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية مع انهيار الليرة اللبنانية ويمكنهم حتى لمس العتبة الرمزية البالغة 20000 ليرة لبنانية / دولار أمريكي.

أشار مؤلفو تقرير اليونيسف إلى أن 77٪ من السكان لم يعد لديهم موارد كافية لإطعام أنفسهم ، بما في ذلك 33٪ من الأطفال. يعيش أكثر من 65٪ من السكان الآن تحت خط الفقر و 43٪ من السكان العاملين عاطلون عن العمل حاليًا.

أما الليرة اللبنانية ، فقد فقدت 92٪ من قيمتها مقابل الدولار في أقل من عامين. وبالتالي فإن الحد الأدنى للأجور يمثل ما يعادل 34 دولارًا أمريكيًا.

يتزايد النقص على الفور مع انقطاع التيار الكهربائي ، والاصطفاف أمام محطات الوقود ، والأدوية بما في ذلك للأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة غير متوفرة في السوق. وفقًا لرئيس الوزراء المنتهية ولايته حسان دياب ، قد يحدث انهيار لبنان في الأيام المقبلة حيث فشل رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري في تشكيل حكومة جديدة ضرورية لإطلاق المساعدات الدولية لإنعاش الاقتصاد المحلي.

الآن ، المخاوف من رؤية الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي مسموعة في حين أن غالبية المؤسسات الأخرى مشلولة بالفعل.

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