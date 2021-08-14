ولد هذا الضريح المشهور في لبنان عام 1904 من فكرة الاحتفال بالذكرى الخمسين للحبل بلا دنس ، التي أعلنها بيوس التاسع ، في 8 كانون الأول 1854 ، باقتراح من البطريرك الماروني إلياس حويك (1899-1931). ) والمندوب الرسولي آنذاك إلى لبنان ، كارلوس دوفال ، وسيكتمل في مايو 1908.

هذا النصب ، من الخطأ أن ننسى ، قدمه متبرع فرنسي ، صممه Durenne على طراز العذراء كاترين لابوري وأقامه جيوت . كان هناك مسار ضيق كان يقود في ذلك الوقت إلى تمثال السيدة العذراء حيث يمكنك الاستمتاع بمشاهدة المناظر الطبيعية للساحل اللبناني من عمشيت في الشمال إلى جنوب العاصمة اللبنانية ومن الواضح خليج جونيه الشهير.



هذا المسار الضيق لا يزال موجودا ، وهو على وجه الخصوص الشخص الذي يعبر الجبل الواقع عند سفح الحرم ، والمعروف باسم درب السما للتنزه .











تمثال السيدة العذراء في حريصا. Photo Credit Libnanews.com ، جميع الحقوق محفوظة

المشي لمسافات طويلة نحو حريصا لبنان

تمثال السيدة العذراء في حريصا. حقوق الصورة: Libnanews.com ، جميع الحقوق محفوظة



عند قاعدة قاعدة التمثال العذراء ، الكنيسة الأصلية للمكان ، أكثر حميمية ، حيث يجتمع العديد من الحجاج ، في بعض الأحيان من حين لآخر ومن ديانات مختلفة ، وهي بالفعل محطة توقف للسياح.

الأماكن معروفة بشكل خاص ل تذكار أعياد مريم المختلفة ، ابتداء من شهر مايو وبالطبع ، 15 أغسطس من كل عام ، بسبب التسامح العام الذي منحه البابا بيوس العاشر فيما يتعلق بسيدة لورد، وهذا يفسر سبب قيام العديد من الناس بالحج سيرًا على الأقدام ، وأحيانًا من خارج بيروت ، لمسافات تزيد عن 40 كيلومترًا ، وهو أمر نادر جدًا ، يجب أن نعترف بأن اللبنانيين واللبنانيين اعتادوا بالأحرى على راحة السيارات.

أقيمت هناك أحداث مسكونية أخرى لمختلف الطوائف المسيحية في لبنان ، بما في ذلك الاحتفال الشهير بقداس للشباب من قبل البابا يوحنا بولس الثاني في 10 مايو 1997. خلف تمثال العذراء ، الكنيسة المارونية في حريصا ، بأسلوب أصلي إلى حد ما ، حيث يتم الاحتفال بالأعياد الدينية الكبرى لهذه الجماعة.

لاحظ أن المبنى الخرساني قد عانى من ويلات الزمن بسبب هندسته المعمارية الثورية إلى حد ما في وقت بنائه في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي ، كما تسببت معدات البناء في العديد من الكسور الخطيرة التي تثير مخاوف من انهياره وتتطلب إغلاق المبنى الديني. وترميمه العاجل واستكماله هذا العام.

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ملحوظة: تم العثور على تماثيل أخرى لاحقة على الساحل اللبناني ، بما في ذلك تمثال مغدوشة بالقرب من مدينة صيدا في جنوب لبنان ، لكنها تعتبر أقل سهولة نظرًا لموقعها الجغرافي والأحداث التي وقعت خلال الحرب الأهلية.

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