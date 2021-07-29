ويشير مصرف لبنان إلى صرف مليوني دولار يومياً بسعر 15 ألف ليرة لبنانية / دولار على منصة صيرفة الإلكترونية. يتم تنفيذ هذه العمليات من قبل البنوك المحلية وسماسرة البورصة الرسميين.

للتذكير ، سعر الصرف في السوق السوداء هو 18275 ليرة لبنانية / دولار أمريكي عند الشراء و 18،325 ليرة لبنانية / دولار أمريكي عند البيع. ويقدر هذا السوق اليوم بأكثر من 8 ملايين دولار يوميا.

وهكذا فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90٪ من قيمتها مقابل سعر الصرف الرسمي البالغ 1507 ليرة لبنانية / دولار ، مما تسبب في خسارة كبيرة في القوة الشرائية للسكان. وبالتالي ، يبلغ الحد الأدنى للأجور الآن حوالي 30 دولارًا مقابل 460 دولارًا قبل عامين ، ومتوسط الأجر يبلغ حوالي 100 دولار مقابل 1500 دولار ، مرة أخرى قبل عامين.

وأمام هذا الوضع ، فإن أحد شروط الإفراج عن المساعدات من صندوق النقد الدولي سيكون مرتبطًا بتوحيد أسعار الصرف المختلفة. وبالتالي ، يمكن مواءمة سعر الصرف الرسمي مع سعر الصيرفة ومن ثم يمكن للجنيه التعويم بحرية مقابل العملات الأجنبية ، لعدم وجود احتياطيات نقدية كافية للسماح بتدخل مصرف لبنان في سوق الصرف الأجنبي.

ينتقد العديد من الخبراء الآن السياسة النقدية التي اتبعها مصرف لبنان منذ عام 1993 ، تاريخ وصول المحافظ الحالي رياض سلامة ، مشيرين إلى أن فحص التكافؤ مثل الذي صممه يعزز بالفعل الاستقرار بالنسبة للعملة المحلية حتى العملة الرئيسية و تصحيحات وحشية كتلك التي يمر بها الاقتصاد اللبناني اليوم.

هذا التصحيح هو أكثر وحشية لأن مصرف لبنان كان سيشجع استثمارات العملات الأجنبية من قبل البنوك الخاصة على شكل حصة من شهادات الإيداع لديها ولكن أيضًا في شكل سندات أوروبية من الجمهورية اللبنانية ، الآن في حالة تخلف عن السداد. عن الدفع. وبالتالي ، فإن ودائع البنوك الخاصة كانت ستعمل على الحفاظ بشكل مصطنع على سعر الصرف ولكن أيضًا لتمويل شراء المنتجات الأساسية مثل الوقود ، لسنوات. تقدر بعض المصادر أن الاحتياطيات النقدية للبنك المركزي كانت سلبية منذ عام 2015.

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