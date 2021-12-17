ويقدر تقرير جديد صادر عن اليونيسف بعنوان “بدايات عنيفة: الأطفال الذين نشأوا في الأزمة اللبنانية” أن مليون طفل يمكن أن يكونوا ضحايا للعنف الجسدي أو العاطفي أو الجنسي ، وهو وضع زاد سوءاً بسبب الأزمة الاقتصادية.

يُعتقد الآن أن 1.8 مليون طفل يعيشون تحت خط الفقر ، وهو وضع ازداد سوءًا مقارنة بعام 2019 عندما كان هذا هو الحال بالنسبة لـ 900 ألف طفل. في مواجهة هذا الوضع ، يمكن أيضًا إجبار العديد من الأطفال على العمل ، أو حتى الزواج قسرًا.

الأزمة اللبنانية تهدد حاضر ومستقبل ملايين الأطفال. أصبح ضمان حمايتهم من سوء المعاملة والأذى والعنف وحماية حقوقهم أكثر ضرورة من أي وقت مضى نجاة معلا نجيد

وأشار معدو التقرير إلى أن عدد حالات العنف واستغلال الأطفال التي عالجتها اليونيسف وشركاؤها زاد بمقدار النصف تقريبًا (44٪) بين أكتوبر 2020 وأكتوبر 2021 ، من 3913 إلى 5621 حالة. كما زاد عدد الأطفال الذين يدخلون عالم العمل ويؤثر على 53٪ منهم مقابل 41٪ قبل 3 أشهر فقط. 12٪ من العائلات كانت سترسل طفلاً للعمل مقابل 9٪ حسب التقرير السابق. يعمل البعض في المزارع أو في الشوارع أو يبيعون البضائع الخطرة مثل الوقود.

يقول 25٪ من الأطفال والمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 عامًا إنهم يعانون من الاكتئاب. يتم التخلي عن المزيد والمزيد من الأطفال في الشوارع.

أما بالنسبة للاجئين السوريين ، فإن واحدة من كل خمس فتيات ، أو 20٪ من الفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و 19 سنة ، يتعرضن للزواج المبكر.

ارتفع عدد حالات العنف الأسري بشكل ملحوظ ، من 21٪ في 2018 إلى 35٪ في 2020.

يوكي موكو ، ممثل اليونيسف في لبنان ، يؤكد من جانبه أنه من الضروري الاستثمار في الأطفال لبناء مجتمع شامل ومسالم وعادل وقادر على الصمود.