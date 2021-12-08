تدعو منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش إلى إطلاق سراح الصحفية ندى حمصي ، التي يعتقدان أنها محتجزة تعسفيا. وبحسب ما ورد اعتقلها الأمن العام في 16 نوفمبر / تشرين الثاني بعد تفتيش شقتها دون أمر قضائي. منذ ذلك الحين ، ورد أن الأمن العام رفض الاتصال بمحام وقرر ترحيله رغم أمر قضائي يطالب بالإفراج عنه في 25 نوفمبر / تشرين الثاني.

من جانبها ، يشير محاميها إلى أنه تم العثور على كمية صغيرة من الحشيش في منزلها. لكنها أشارت إلى أن الصحفي سيُحتجز لأسباب أمنية لم يُكشف عنها.

كتبت الصحافية السورية الأمريكية المقيمة في لبنان ندى حمصي في نيويورك تايمز والجزيرة وميدل إيست آيز أعمدة عن الأزمة الاقتصادية الحالية في لبنان والصعوبات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه السكان.

Si vous avez trouvé une coquille ou une typo, veuillez nous en informer en sélectionnant le texte en question et en appuyant sur Ctrl + Entrée . Cette fonctionnalité est disponible uniquement sur un ordinateur.

Newsdesk Libnanews
http://libnanews.com
Libnanews est un site d'informations en français sur le Liban né d'une initiative citoyenne et présent sur la toile depuis 2006. Notre site est un média citoyen basé à l’étranger, et formé uniquement de jeunes bénévoles de divers horizons politiques, œuvrant ensemble pour la promotion d’une information factuelle neutre, refusant tout financement d’un parti quelconque, pour préserver sa crédibilité dans le secteur de l’information.

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here