تدعو منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش إلى إطلاق سراح الصحفية ندى حمصي ، التي يعتقدان أنها محتجزة تعسفيا. وبحسب ما ورد اعتقلها الأمن العام في 16 نوفمبر / تشرين الثاني بعد تفتيش شقتها دون أمر قضائي. منذ ذلك الحين ، ورد أن الأمن العام رفض الاتصال بمحام وقرر ترحيله رغم أمر قضائي يطالب بالإفراج عنه في 25 نوفمبر / تشرين الثاني.

من جانبها ، يشير محاميها إلى أنه تم العثور على كمية صغيرة من الحشيش في منزلها. لكنها أشارت إلى أن الصحفي سيُحتجز لأسباب أمنية لم يُكشف عنها.

كتبت الصحافية السورية الأمريكية المقيمة في لبنان ندى حمصي في نيويورك تايمز والجزيرة وميدل إيست آيز أعمدة عن الأزمة الاقتصادية الحالية في لبنان والصعوبات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه السكان.