تحدث رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ، مساء اليوم ، عشية إحياء الذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت ، المأساة التي راح ضحيتها أكثر من 200 قتيل وأكثر من 6500 جريح.

ومن ثم دعا رئيس الدولة إلى إنجاح التحقيقات في هذه القضية ، مؤكدًا دعمه للإجراءات القانونية الجارية ومستنكرًا الضغط الذي تعرض له المحققون.

كما أشار العماد ميشال عون إلى استعداده للإدلاء بشهادته أمام الأخير ودحض أي حصانة وتناول موضوع الأزمة الاقتصادية والإصلاحات وتشكيل الحكومة المقبلة.

كلمة رئيس الجمهورية ميشال عون

يا لبناني ، لبناني



عشية الذكرى المؤلمة للانفجار في مرفأ بيروت ، أحيي روح كل شهيد سقط في هذه المأساة الكبرى ، وأتعاطف مع كل الجرحى والجرحى ، وكل من فقد نفسا. عزيزي أو بالقرب من منزل.



أنحني لمقاومة شعب واجه كل المآسي.



أقول لعاصمتنا العزيزة بيروت: الحقيقة ستظهر ويعاقب كل متهم. سوف تستيقظ مرة أخرى.



في آب من العام الماضي ، زلزال غير مسبوق في تاريخ لبنان.



تمزق وجه بيروت ، وجرح الكثير من القلوب ، ولم يكن من المفترض أن تسقط حياة الأبرياء ، دون تراكم الإهمال ، ومسؤوليات العديد من المسؤولين على مر السنين وعلى مستويات مختلفة ، والتي كان من الممكن أن تتخذ خطوات عملية للتخلص من المواد الخطرة التي أدت إلى لهذه الكارثة.



أشعر بألم العائلة والأصدقاء الذين فقدوا أحباءهم في هذا الانفجار ، وأنا من أولئك الذين فقدوا أحباءهم.



أشعر بغضبهم المستحق ، ومرارةهم العميقة التي ستزداد الأيام إذا لم يشعروا بالكلمة والعمل العملي أن ساعة المساءلة قد بدأت أو أن الدعاوى القضائية سيتم القضاء عليها عمدًا من قبل المذنبين بالإهمال. قد يتسبب هذا في انفجار آخر.



لهذا أقولها بصوت عالٍ من أجل جراح اللبنانيين المفتوحة ومن أجل التاريخ:



نعم لتحقيق نزيه وجريء حتى محاكمة عادلة.

نعم للعدالة القوية التي لا تتراجع عن صاحب السلطة مهما كانت صغيرة والحصانات والحماية التي يتمتع بها من أجل تحقيق العدالة ومحاكمة المتسببين في هذا الانفجار.



نعم ، هذه العدالة تنتهي في التحقيق والمحاكمات. أنا إلى جانبه حتى تثبت الحقائق ويتم تحقيق العدالة.



عندما يضع رئيس الدولة نفسه في خدمة العدالة للإدلاء بشهادته ، لم يعد لدى أي شخص أي عذر لمنح نفسه الحصانة أو التسلح تحت أي ذريعة قانونية أو سياسية وبالتالي عدم تقديم جميع المعلومات المطلوبة.



(…)



إذا كنت أحترم الدستور وأحترم الفصل بين السلطات ، فأنا لا أرى ما يمنع التحقيق القضائي من استجواب من تعتبره العدالة مفيدًا للتحقيق معهم ، خاصة وأن المحاكمة العادلة لا تبرأ ولا غير عادلة.

لذلك من المناسب ترك التحقيق يأخذ مجراه.



من أين أتى تحالفي مع الشهداء عشية هذه الذكرى المؤلمة؟

إن الدم الذي أراق في ذلك اليوم المشؤوم لن يضيع. الحقيقة ستأتي مع المصير العادل لكل شخص مسؤول عن هذه الكارثة.



نتمنى أن يكون إحياء ذكرى الغد محطة نتذكر فيها بصدق مسؤولية وحكمة الشهداء والجرحى والمهجرين من ديارهم ، بعيدًا عن أي سلوك يمكن استخدامه لتدمير الأمن والاستقرار ويقوض هذه الذاكرة المأساوية.



يا لبناني ، لبناني ، أعلم أنك طال انتظار حكومة جديدة.



اليوم لدينا الفرصة للقيام بذلك ، مع تعيين رئيس جديد لتدريبه.



كنت آمل أن يتم نشر قرارات التشكيل (للحكومة المقبلة) في أسرع وقت ممكن. أعدكم بأنني سأسعى مع الرئيس المنتخب ووفق مقتضيات الدستور لتذليل كل العقبات في وجه تشكيل حكومة إنقاذ قادرة على ذلك بفضل خبرة أعضائها وكفاءتهم و نزاهتهم لتنفيذ برنامج الإصلاحات المطلوبة والمعروفة.



يا لبناني ، لبناني.



أنتم جميعًا تشعرون معك أن الانهيار الاقتصادي والمالي خلال العامين الماضيين بكل تداعياته على الحياة والحياة وعلم النفس والأمن. علامة على انهيار الدولة اللبنانية بجميع أسسها ومؤسساتها في دورها ووجودها.



ولكني اليوم أقف أمامكم كأخوة وأبناء وأصدقاء وعائلات وعجائز ومقاومين لأتأكد من أن الآلام تنتهي ببزوغ فجر جديد ، وأن نكون قادرين مع تعاوننا وصبرنا. وبإقامة آليات



الحل يسير على الطريق الصحيح ، بتشكيل حكومة واعدة ، والتحضير لانتخابات نيابية ترسي بذور التغيير الحقيقي الذي يساعد على تجاوز الحاضر المؤلم ، وتدريجيا الأزمة التي تمزق وطننا وقلوبنا وعقولنا. الهدوء من حياتنا.



نعم ، نحن قادرون عليه ، والأمل لم يكن مرادفًا للوهم ، عندما نرافقه بضمير وعمل وتضامن وتصميم.

نحن قادرون على النهوض.

لنتمسك بوحدتنا ونفتح صفحة جديدة تعيد لبنان إلى خارطة الابتكار والنمو والمنافسة ، وتعطي شبابنا الأمل في وطنهم ، والرغبة في البقاء فيه ، وعودة الحضارة والفرح والإبداع. .



يعيش لبنان!

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