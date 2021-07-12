وفي حديثه على موقع تويتر ، قال جبران باسيل ، المدعي العام ، إن أسوأ شيء هو الظلم وأنه ليس من العدل أيضًا أن ترى جريمة بلا عقاب ، مطالبًا برفع الحصانة عن أي شخص متورط. وكان يشير الى الجدل الدائر حاليا حول رفع الحصانة عن بعض اقارب رئيس الغرفة نبيه بري بمن فيهم وزير المالية السابق علي حسن خليل ورئيس الوزراء المعين سعد الحريري نهاد المشنوق.
هناك بالتأكيد أشخاص بمن فيهم مسؤولون كانوا على علم بوجود نترات الأمونيوم لكنهم ظلوا صامتين. سيكون من الظلم عدم معاقبتهمجبران باسيل 12 يوليو 2021
كما رأى جبران باسيل أنه ليس من العدل معاقبة من هم على علم ، والذين نفذوا مهامهم قبل المطالبة باستجواب جميع المتهمين.
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