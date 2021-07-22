في مواجهة متغير دلتا لفيروس كورونا ، تحاول السلطات اللبنانية تسريع عملية التطعيم باستئناف خدمات الحضور الفوري لفائدة الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و 49 عامًا والذين يرغبون في الحصول على لقاح AstraZeneca ابتداءً من هذا التاريخ. يوم الخميس.

بالإضافة إلى ذلك ، وصلت شحنات كبيرة من اللقاحات إلى Pas des Cèdres. وصلت أمس ، 108000 جرعة من شركة فايزر بيوانتك و 129600 جرعة من أسترازينيكا عبر مطار بيروت الدولي. يجب أيضًا تسليم 145،250 جرعة من لقاح Pfizer BioNTech و 145000 جرعة من AstraZeneca يومي الأحد والاثنين على التوالي.

الآن ، يوجد في لبنان أكثر من مليون لقاح لأول مرة وأكثر من 750 ألف شخص تم تطعيمهم بالكامل ، وهو رقم ارتفع بشكل حاد في الشهر الماضي بسبب مخاوف من أن يتسبب متغير دلتا في موجة جديدة. يقول مصدر طبي إن الموجة الأخيرة سببها البديل الإنجليزي وتسببت في وفاة أكثر من 5000 شخص في يناير وفبراير ومارس ، من إجمالي عدد القتلى البالغ 7888 شخصًا. سيكون متغير دلتا أو البديل الهندي ، من جانبه ، أكثر عدوى بكثير من البديل الإنجليزي ، في حين أن مستشفيات البلاد قد شهدت قدرة استقبالها تتأثر بشكل كبير بالأزمة الاقتصادية واستحالة استيراد العديد من الأدوية وقطع الغيار.

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