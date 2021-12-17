قدّر النائب السابق عن الحركة أمل أبو زيد ، على موجات قناة MTV Lebanon ، أن رئيس مجلس النواب نبيه بري كان سيشعر شخصياً بأنه مستهدف من الإجراءات القانونية التي بدأت بحق 2 من أقاربه ، وزير المالية الأسبق. علي حسن خليل والاشغال العامة غازي زعيتر للقاضي طارق بيطار في التحقيق في ملابسات انفجار 2750 طن من نترات الامونيوم.

وعليه فإن رئيس الغرفة نبيه بري سيطالب بإقالة القاضي طارق بيطار فيما يعتقد حزب الله أنه لا يستطيع التخلي عن تحالفه مع حركة أمل ، الأمر الذي أدى إلى شل حكومة ميقاتي الثالث. لذلك يدعو القاضي طارق بيطار إلى التحفظ أكثر.

وكشف عن أن السلطات الروسية تعتقد أن اتفاقات الطائف يمكن أن تكون بمثابة أساس لكن يجب إعادة صياغتها لتأخذ في الاعتبار التطورات الحالية في الوضع. كما ستهتم الشركات الروسية بموارد النفط والغاز التي يُحتمل أن تكون موجودة في المنطقة الاقتصادية الخالصة اللبنانية. وبالتالي يمكنهم المشاركة في الدعوات المقبلة لتقديم العطاءات التي ستطرحها وزارة الطاقة والموارد المائية.