وفي حديثه إلى اللجنة التوجيهية الوطنية لتنفيذ الخطة الوطنية لتنفيذ قرار الأمم المتحدة رقم 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن ، قال رئيس الوزراء نجيب ميقاتي إن الوزراء يواصلون العمل على الرغم من غياب مجلس الوزراء. ويؤكد رئيس الوزراء ، مع ذلك ، أن انعقاد مجلس الوزراء يتطلب حداً أدنى من الاتفاق لمنع تدهور الوضع.

وكان يشير إلى الشلل الذي أصاب حكومته بعد أن هدد وزيرا حركة أمل وحزب الله بالاستقالة بعد أن كان وزير المالية السابق علي حسن خليل موضوع مذكرة توقيف في جانب التحقيق في انفجار الميناء. بيروت.

الآن لم يعد الوقت المناسب للعرقلة والغطرسة وفرض شروط وشروط معاكسة ، عندما يتطلب انهيار المستويات جهودا متضافرة لمعالجتها “. نجيب ميكاتي

وطالب نجيب ميقاتي الأحزاب السياسية بالتخلي عن استخدام حكومته كمكان لتصفية الحسابات السياسية ، مشددا على ضرورة تنفيذ إجراءات لإنقاذ لبنان ، وهي إجراءات يتطلب اعتمادها من قبل مجلس الوزراء.

لدينا الكثير من العمل الذي يتعين علينا القيام به ، وبشكل رئيسي لاستكمال إجراءات الإنقاذ المطلوبة ، من خلال قرارات جماعية من مجلس الوزراء ، بالإضافة إلى قرارات إدارية عاجلة لجعل الإدارة تعمل ولو بالحد الأدنى. نجيب ميكاتي

كما أكد رئيس مجلس الوزراء عزمه على تنفيذ كافة الالتزامات الدولية للبنان وتمسكه بالشرعية الدولية وتجاه الدول العربية.

لبنان ، المتمسك بحرية التعبير والتعبير ، لن يكون منبراً لإهانة بلد عربي أو التدخل في شؤونه. نجيب مكاتي