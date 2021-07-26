قال نجيب ميقاتي ، في ختام لقائه مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي عينه للتو رئيساً للوزراء ، إنه “ليس لديه عصا سحرية” في مواجهة الأزمة التي يمر بها لبنان حالياً. كما يعتبر أن مهمة رفع أرض الأرز صعبة.

النجاح هو التعاون بين مختلف الفاعلين ، وهذا ما يؤكده رئيس الوزراء الجديد داعيا الجميع لتقديم حلولهم.

نسعى لتشكيل الحكومة حسب المبادرة الفرنسية ، وقد أخذت على عاتقي ألا أتكلم ، وأحسن الكلام هو الذي بين. نجيب ميقاتي بعد تعيينه سقسقة

ورداً على مهمته الجديدة يعتقد أن الحل لا يأتي إلا من خلال التعاون بين جميع اللبنانيين ، مشيراً إلى أن لديه ضمانات خارجية.

وعليه ينبغى ان يبدأ نجيب ميقاتى من الساعة 11:30 غدا مشاورات مع مختلف الاحزاب السياسية لتوزيع الحقائب الوزارية المختلفة.

بالإضافة إلى ذلك ، يُقال إن هناك ضغوطًا سياسية كبيرة تجري من الخارج حتى يمكن تشكيل حكومة جديدة قبل 4 آب / أغسطس ، الذكرى السنوية لانفجار مرفأ بيروت. بل إن التهديدات بفرض عقوبات اقتصادية من الاتحاد الأوروبي مذكورة.

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