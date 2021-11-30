لقطة من فيديو دعائي لداعش.
لقطة من فيديو دعائي لداعش.

ونقلاً عن مصادر أمنية ، أشارت صحيفة “الأخبار” اليومية إلى أن مديرية مخابرات الجيش تلقت معلومات عن اختفاء 35 شاباً تتراوح أعمارهم بين 16 و 20 عاماً من شمال لبنان وتحديداً من طرابلس ، قيل إن بعضهم تم الإبلاغ عنه من قبل. عائلاتهم. كان من الممكن تجنيدهم من قبل تنظيم داعش الإرهابي عن طريق إمام مسجد وكانوا قد ذهبوا إلى سوريا أو العراق لمتابعة “دورات متخصصة في الأنشطة العسكرية أو الأمنية”. قد يرسل البعض الأموال إلى عائلاتهم.

وتؤكد هذه المعلومات مخاوف الدول الغربية من لجوء السعودية إلى هؤلاء الشباب لتنفيذ عمليات إرهابية في لبنان نفسه لزيادة التوترات الداخلية ومضاعفة الحوادث مع حزب الله. وهكذا ستحاول المنظمة الإرهابية الاستفادة من الأزمة الاقتصادية والسياسية الحالية لمحاولة زعزعة استقرار أرض الأرز.

يقال إن السلطات الأمنية مثل الجيش اللبناني أو فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي تستعد للتعامل مع هذا النوع من الحوادث.

Si vous avez trouvé une coquille ou une typo, veuillez nous en informer en sélectionnant le texte en question et en appuyant sur Ctrl + Entrée . Cette fonctionnalité est disponible uniquement sur un ordinateur.

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here