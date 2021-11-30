ونقلاً عن مصادر أمنية ، أشارت صحيفة “الأخبار” اليومية إلى أن مديرية مخابرات الجيش تلقت معلومات عن اختفاء 35 شاباً تتراوح أعمارهم بين 16 و 20 عاماً من شمال لبنان وتحديداً من طرابلس ، قيل إن بعضهم تم الإبلاغ عنه من قبل. عائلاتهم. كان من الممكن تجنيدهم من قبل تنظيم داعش الإرهابي عن طريق إمام مسجد وكانوا قد ذهبوا إلى سوريا أو العراق لمتابعة “دورات متخصصة في الأنشطة العسكرية أو الأمنية”. قد يرسل البعض الأموال إلى عائلاتهم.

وتؤكد هذه المعلومات مخاوف الدول الغربية من لجوء السعودية إلى هؤلاء الشباب لتنفيذ عمليات إرهابية في لبنان نفسه لزيادة التوترات الداخلية ومضاعفة الحوادث مع حزب الله. وهكذا ستحاول المنظمة الإرهابية الاستفادة من الأزمة الاقتصادية والسياسية الحالية لمحاولة زعزعة استقرار أرض الأرز.

يقال إن السلطات الأمنية مثل الجيش اللبناني أو فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي تستعد للتعامل مع هذا النوع من الحوادث.