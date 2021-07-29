تعلن وزارة الصحة أنها سمحت باستيراد المكونات اللازمة لتصنيع 3 دفعات من لقاحات Sputnik V من النوع V ، وستكون هذه الدفعات مطابقة لمواصفات المنتج الروسي ، مما يؤهل شركة Erwan اللبنانية لتكون مناسبة.

بالإضافة إلى ذلك ، عُقد اجتماع مجددًا بين وزارة الصحة ومصرف لبنان بحضور ممثلين عن اتحاد مستوردي الأدوية بشأن الخلاف حول تكلفة التحسينات.

وبحسب الوزارة ، تم استيراد سلع طبية بقيمة 87.985303 دولارات. بالنسبة لمصرف لبنان ، سيكون الأمر يتعلق بإطلاق خطوط الائتمان اللازمة وأن تتبع الوزارة مسار الأدوية والإمدادات وصرفها في السوق وكذلك تحديد الأدوية التي لا تزال مفقودة في السوق المحلي.

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