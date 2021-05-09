بلد بدون حكومة حيث تضربه الأزمة الاقتصادية بشدة

يعيش لبنان بلا حكومة منذ استقالة رئيس الوزراء المنتهية ولايته حسان دياب ، في 10 آب / أغسطس.

بعد أكثر من 8 أشهر ، لم يتم تشكيل أي حكومة لسبب وجيه.



يعتبر تشكيل حكومة جديدة من الشروط المسبقة لاستئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على مساعدة مالية من المجتمع الدولي في مواجهة الأزمة الاقتصادية التي يمر بها لبنان.

وللتذكير ، خلال رحلته إلى لبنان بمناسبة الذكرى المئوية لإعلان دولة لبنان الكبير ، في 1 أيلول 2020 ، غداة ذلك اليوم. تعيين مصطفى أديب رئيساً للوزراء وبهذا يكون رئيس الجمهورية الفرنسية يسلم القادة اللبنانيين ، خارطة طريق لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تعتبر ضرورية أولاً ، تشخيص خسائر مصرف لبنان. كما نصت خارطة الطريق هذه على تشكيل حكومة قادرة على تنفيذ هذه الإصلاحات في غضون أسبوعين. ومع ذلك ، بعد 15 يومًا ، بعد انقضاء المهلة المحددة ، يبدو أن السلطات اللبنانية فشلت في تشكيل حكومة جديدة ، لا سيما بعد إعلان واشنطن فرض عقوبات اقتصادية على علي حسن خليل ، يمين السلاح لنبيه بري والسابق. وزير المالية ، قبلت الأحزاب السياسية الأخرى مبدأ التناوب على الحقائب الوزارية السيادية ، وهي الدفاع والداخلية والخارجية والمالية.



بعد فشل مصطفى أديب في تشكيل حكومة ، تم تكليف رئيس الوزراء السابق سعد الحريري ، الذي استقال بعد احتجاجات كبيرة في أكتوبر 2019 ، بتشكيل حكومة جديدة في أكتوبر 2020.



وفي محاولة لفك الوضع ، وعد رئيس الوزراء السابق حركة أمل بتخصيص حقيبة وزارة المالية لأحد أفراد الطائفة الشيعية. كما أكد أن لبنان يستطيع الاستغناء عن حالة التعثر ، وبذلك ينفي خطورة الأزمة الاقتصادية التي يعيشها السكان ، حيث يعيش 55٪ منهم الآن تحت خط الفقر ، بينما وصل الركود الاقتصادي إلى 29٪ بحسب بعض التقارير. لعام 2020.



ومع ذلك ، فإن مقترحات سعد الحريري بتشكيل مجلس وزاري من 18 وزيراً تصطدم برئاسة الجمهورية ، التي تشير إلى أنه إذا اختارت الطائفتان الشيعية والسنية ممثليهما ، فسيتم اختيار الممثلين المسيحيين في الحكومة الجديدة من قبل الوزير السابق المكلف. . ويعتبر العماد عون ، في الواقع ، أن المقترحات الحالية لرئيس الوزراء تتعارض مع الدستور اللبناني والميثاق الوطني.

ويتهم الأخير ، من جانبه ، رئيس الدولة بالرغبة في الحصول على طرف ثالث معطل داخل حكومته الجديدة ، وهو ما تدحضه رئاسة الجمهورية.