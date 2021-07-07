أعلنت سفارتا الولايات المتحدة وفرنسا الزيارة المشتركة للسفيرين دوروثي شيا وآن جريللو إلى المملكة العربية السعودية في 8 تموز / يوليو.

بحسب البيان الصحفي

تأتي هذه الزيارة في أعقاب الاجتماع الثلاثي لوزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن بشأن لبنان مع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان ووزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود في 29 يونيو في ماتيرا بإيطاليا على هامش مجموعة العشرين. وقالت السفارة الأمريكية في بيان صحفي “.

وبحسب دوروثي شيا ، ستكون مسألة مناقشة الوضع اللبناني وأهمية تقديم المساعدات الإنسانية للشعب اللبناني والجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في مواجهة الأزمة الاقتصادية ووضع “استراتيجية دبلوماسية ثلاثية”. ركز على تشكيل الحكومة وضرورة إجراء الإصلاحات العاجلة والأساسية التي يحتاجها لبنان بشدة

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