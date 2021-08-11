وتشير قناة MTV Lebanon إلى أن رئيس جمعية أصحاب المستشفيات الخاصة ، سليمان هارون ، علم أن 3 مستشفيات في العاصمة تفتقر الآن إلى الوقود اللازم لتشغيل مولداتها. وبالتالي ، فإن هذا النقص في التيار يهدد أداء بعض الخدمات ، مثل خدمات covid ، للمرضى الذين يحتاجون غالبًا إلى استخدام أجهزة التنفس الاصطناعي أو حتى صيانة بعض الأدوية على حساب.
وللتذكير ، فإن هذه المولدات تستخدم على نطاق واسع بسبب النقص الحالي على مستوى محطات إنتاج الكهرباء العامة. وبالتالي ، وبسبب نقص الوقود أيضًا ، يمكن لمؤسسة كهرباء لبنان الآن توفير 4 ساعات فقط ، أو حتى أقل ، من التيار في اليوم للسكان.
وستكون ، مرة أخرى ، بحسب القناة التلفزيونية ، مستشفيات بهمن والحياة وقرطباوي.
وتأتي هذه المعلومات في الوقت الذي يكافح فيه مصرف لبنان للوفاء بوعده بالدفع حتى نهاية العام مقابل زيادة سعر الصرف المستخدم من 1507 ليرة لبنانية / دولار أمريكي إلى 3900 ليرة / دولار أمريكي ، متفق عليه قبل 3 أسابيع. ، المبالغ اللازمة لمواصلة استيراد الوقود وكذلك الأدوية ، وهو منتج مهم آخر للمستشفيات.
بالإضافة إلى ذلك ، يشير الخبازون أيضًا إلى نفاد احتياطياتهم من زيت الوقود اللازم لتصنيع الخبز ، مستنكرين عدم استجابة السلطات اللبنانية.
بالنسبة للسكان ، فهي تواجه أيضًا نقصًا. بعد طوابير طويلة أمام محطات الوقود منذ عدة أشهر ، ينتظر اللبنانيون الآن أمام موزعي عبوات الغاز ، بعد أن أعلن الموزعون أن ناقلة كانت تنتظر تفريغ الغاز منذ 17 يومًا ، في حال فشل بنك لبنان في توفير الغاز. خطوط الائتمان اللازمة لدفع ثمن هذه البضائع.
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