كان مصرف لبنان سيعد مرة أخرى ، كما هو الحال الآن منذ شهر ونصف ، بالإفراج عن خطوط الائتمان اللازمة لتفريغ ناقلات نفط متواجدة حاليا قبالة الساحل اللبناني ، وهذا يشير إلى ممثل المالكين. اتحاد محطات البنزين.

إذا أصبح الوقود متاحًا بهذه الطريقة ، فقد يسمح ذلك بإعادة فتح محطات الوقود المغلقة حاليًا ، كما يشير جورج براكس الذي يدعو البنك المركزي إلى منح مقدمًا المبالغ اللازمة لتفريغ الناقلات التي يجب أن تصل الشهر الحالي و هذا لتسريع عملية توصيل الوقود.

وأشار إلى أن “البنك المركزي يجب أن يحترم الاتفاقية التي تم التوصل إليها مع السلطة السياسية والتي تم الإعلان عنها لاستيراد المحروقات خلال الأشهر الثلاثة” ، في إشارة إلى الإجراءات التي تم إقرارها والتي خفضت تكافؤ الدعم الممنوح للوقود من 1507 ليرة لبنانية /. دولار أمريكي إلى 3900 ليرة لبنانية / دولار أمريكي.

في الوقت الحالي ، لم يلاحظ أي تحسن في الوضع في الموقع مع وجود قوائم انتظار كبيرة أمام محطات الوقود لا تزال مفتوحة وأغلقت الغالبية العظمى منها.

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