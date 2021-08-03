وكانت فرنسا قد أشارت إلى أنها تأمل في جمع قرابة 350 مليون دولار كمساعدات للشعب اللبناني خلال المؤتمر الذي سيعقد في 4 آب / أغسطس ، في الذكرى الأولى للمأساة في مرفأ بيروت.

وللتذكير ، أدى انفجار شحنة تبلغ 2750 طنًا من نترات الأمونيوم إلى مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة 6500 شخص وتشريد ما يقرب من 300000 شخص في ذلك الوقت.

يشارك في تنظيم هذا المؤتمر رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. يجب أن تسمح بتنظيم المساعدات عبر البنك الدولي والأمم المتحدة بالتعاون مع الجيش اللبناني ، بسبب عدم ثقة أحد الطرفين في المؤسسات المدنية اللبنانية ، المعتبرة فاسدة ، وحصة أخرى بسبب تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية ، مع مخاوف قوية بشأن الأمن الغذائي ، والمشاكل المتعلقة بفشل الهياكل الطبية وإمدادات المياه والكهرباء.

إنها مسألة ، كما تشير المصادر الدبلوماسية الفرنسية ، لتفادي انهيار لبنان من خلال مساعدة سكانه وتجنب التعاون مع الطبقة السياسية البطيئة في تشكيل الحكومة ، وهو شرط مسبق لتطبيق الخطة الاقتصادية. والإصلاحات النقدية والإدارية اللازمة لمكافحة الفساد. تشير هذه المصادر نفسها أيضًا إلى أن العقوبات الأوروبية التي تستهدف بعض السياسيين المحليين قد تدخل حيز التنفيذ غدًا.

Si vous avez trouvé une coquille ou une typo, veuillez nous en informer en sélectionnant le texte en question et en appuyant sur Ctrl + Entrée . Cette fonctionnalité est disponible uniquement sur un ordinateur.

Cette publication est également disponible en : Français English Deutsch Italiano Español Հայերեն