وتشير وزارة الصحة إلى أنها فتحت تحقيقا لتحديد المسؤوليات في وفاة الطفلة جور السيد ، البالغة من العمر 10 أشهر والتي توفيت يوم السبت في مزبود ، فيما تتهم عائلتها السلطات العامة بالمسؤولية. الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي تؤثر على لبنان.

وأغلقت مظاهرة الطرق في بلدة داريا صباح اليوم حيث تسكن عائلة الشاب الضحية.

وكان من الممكن أن يموت الأخير بسبب نقص الرعاية والأدوية المناسبة ، كما تتهم الأسرة ، فيما يحذر القطاع الطبي منذ عدة أسابيع من المخاطر التي يتعرض لها بسبب وباء المعدات والأدوية. عائلتها والمستشفى الذي زارته أسرة الفتاة المصابة بعدوى في الرئة

وبحسب المستشفى الذي نقلت فيه الفتاة ، أشار إلى أنه لم يرتكب أي خطأ طبي وأنها استفادت من “علاج كامل ومناسب ، بما في ذلك جميع الأدوية اللازمة” ، وأن وفاتها حدثت عندما أرادت الأسرة نقلها إلى مستشفى آخر.

وتأتي هذه المعلومات في الوقت الذي توقفت فيه أوامر الصيادلة يومي الاثنين والثلاثاء ، بدأ الإضراب العام للصيدليات الأسبوع الماضي. كانت مسألة الاحتجاج على التأخيرات التي اتخذها مصرف لبنان في فتح خطوط الائتمان اللازمة لاستيراد الأدوية. حذر موزعو الأدوية من تمزق العديد من الجزيئات خاصة لمرضى يعانون من أمراض مزمنة أو سرطان.

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