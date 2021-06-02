يقال إن وزارة المالية طلبت من شركة كهرباء لبنان وضع خطة سداد بحوالي 25 مليار دولار تم استلامها مقدمًا بين عامي 1997 و 2020.

وللتذكير ، فإن السلف التي تتلقاها مؤسسة كهرباء لبنان تشكل البند الثالث من الإنفاق العام سنويًا ، حيث تمثل ما يقرب من 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا. لقد تم تحفيزهم بشكل خاص من خلال قرار الدولة في عام 1997 ، بفرض سعر إنتاج الكهرباء على أساس برميل النفط بحوالي 15 دولارًا أمريكيًا ، مما أدى إلى فرق كبير بين تكلفة الإنتاج والسعر عند بيع الكيلوواط / ساعة و وبالتالي ، عجز سنوي كبير يصل إلى 2 مليار دولار سنويا

ازداد الوضع المالي لمؤسسة كهرباء لبنان سوءًا مع تقادم محطات توليد الطاقة فيها ، مما أدى إلى زيادة التكاليف وعجزها المالي عن بناء محطات جديدة.

في عام 2019 ، كانت حكومة الحريري الثالث قد تبنت بعد خطة لإعادة هيكلة الكهرباء العامة تتمثل في زيادة الطاقة الإنتاجية لشركة كهرباء لبنان التي تبلغ حاليًا 1900 ميغاواط إلى أكثر من 3500 ميغاواط في البداية ، أو الحد الأقصى للطلب الحالي. أحد الأهداف الرئيسية لهذه الخطة – إلى جانب زيادة الطاقة الإنتاجية – هو تقليل العجز العام الناجم عن شركة كهرباء لبنان.

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