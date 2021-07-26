بعد تراجع تعادل الدولار مقابل الليرة اللبنانية والذي انخفض بالتالي من 23،450 ليرة لبنانية / دولار ، أصبح أمامه أسبوعان عند أقل من 17،000 ليرة لبنانية صباح الإثنين ، دعا وزير الاقتصاد المنتهية ولايته راؤول نعمة المؤسسات التجارية إلى الإنخفاض السريع. وتهدد أسعار البضائع “قبل صباح الغد على الأكثر” بالتعرض لأقسى العقوبات كونها قادرة على رفع طلب العدالة إلى إغلاق إداري إذا لزم الأمر.

ابتداء من يوم غد ، ستضطر فرق من وزارة الاقتصاد إلى إجراء سلسلة من عمليات التفتيش للتحقق من هذا الانخفاض في أسعار بعض المواد الغذائية.

Si vous avez trouvé une coquille ou une typo, veuillez nous en informer en sélectionnant le texte en question et en appuyant sur Ctrl + Entrée . Cette fonctionnalité est disponible uniquement sur un ordinateur.

Cette publication est également disponible en : Français English Deutsch Italiano Español Հայերեն