قرر وزير الداخلية بسام المولوي ، إبعاد المعارضين من البحرين ، أعضاء جمعية الوفاق ، بناء على طلب هذه الدولة ، بعد أن نظمت الأخيرة مؤتمرا صحفيا في بيروت للتنديد بالقمع الذي وقعوا ضحاياه على الفور.

يمكن أن تكون بادرة حسن نية جديدة من وزير الداخلية تجاه الدول العربية في حين أن التوترات لا تزال عالية. هذا القرار الصادر عن وزير الداخلية ، مع ذلك ، انتقد بشدة من قبل منظمات حقوق الإنسان ، التي تذكر أن الاتفاقيات الدولية تحمي الأشخاص المستفيدين من اللجوء السياسي والذين قد يتعرضون للتهديد بأعمال التعذيب في بلدانهم. كما يأتي في وقت قررت فيه بعض دول الخليج ومنها البحرين والمملكة العربية السعودية استدعاء سفرائها الموجودين في لبنان وطرد السفير اللبناني الموجود في جناحهم على حد تعبير وزير الإعلام السابق اليوم. العمليات العسكرية السعودية والإماراتية في اليمن اعتداءات.

في الوقت الحالي ، إذا حصلت هذه الدول على استقالة الوزير بسبب تصريحات أدلى بها قبل تعيينه ، فيبدو أنه لم يتم إحراز أي تقدم حقيقي لحل الأزمة الدبلوماسية بين بلاد الأرز وبينهم على الرغم من وساطة الرئيس الفرنسي إيمانويل. ماكرون قبل بضعة أسابيع كجزء من جولة كان يقوم بها في الموقع.

ودعت قمة دول مجلس التعاون الخليجي ، الثلاثاء ، إلى “وقف العمليات الإرهابية” من قبل حزب الله ، متهمة الحركة الشيعية اللبنانية وإيران بشكل غير مباشر بدعم “الميليشيات الإرهابية التي تهدد استقرار الدول العربية” ، في إشارة إلى وجود عناصر من حزب الله. الحركة اللبنانية في اليمن.