وصلت المنسقة الخاصة الجديدة للأمم المتحدة في لبنان جوانا ورونيكا إلى لبنان يوم الثلاثاء. ستخلف جان كوبيس الذي سينقل إلى ليبيا.

تم تعيينها في 30 مارس حيث يمر لبنان بأزمة اقتصادية خطيرة.

من هي جوانا ورونيكا؟

جوانا ورونيكا ، البالغة من العمر 63 عامًا ، هي خبيرة جيدة في القضايا الإقليمية. أصبحت مهتمة بالشرق الأدنى والأوسط منذ صغرها وتخرجت في “الدراسات العربية” وحصلت على الدكتوراه في الفلسفة العربية الإسلامية من جامعة وارسو عام 1985. على هذا النحو ، قامت بالعديد من الرحلات إلى الجزائر ومصر في ذلك الوقت.

في عام 1993 ، انضمت إلى السلك الدبلوماسي البولندي للانضمام إلى خدمات الأمم المتحدة. وستكون نائبة مدير إدارة منظومة الأمم المتحدة ومديرة إدارة إفريقيا والشرق الأوسط (1998-1999) ثم عضوًا في الأمانة الوزارية بين عامي 2003 و 2005.

وستعود إلى السلك الدبلوماسي البولندي لتصبح سفيرة لبولندا في مصر بين عامي 1999 و 2003 ، ثم سفيرة للمغرب وسيتم اعتمادها في موريتانيا والسنغال بين 2005-2010.

ثم ستبدأ حياتها المهنية كممثلة للاتحاد الأوروبي في الأردن من 2011 إلى 2015 قبل أن تصبح وكيل وزارة الخارجية في وزارة الخارجية البولندية ، ومسؤولة عن مساعدات التنمية والتعاون مع دول إفريقيا والشرق الأوسط من عام 2015.

في عام 2017 ، ستعود Joanna Wronecka إلى خدمات الأمم المتحدة ، لتصبح الممثل الدائم لبولندا داخل المؤسسة الدولية. ستنتهي ولايته بهذه الصفة في 31 مايو 2021. وبعد ذلك سيتم تعيينها منسقة خاصة للأمم المتحدة في لبنان.

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