الموعود بالشيء أن 70 طنا من المساعدات الغذائية وصلت بالطائرة من قطر وذلك لصالح الجيش اللبناني.

وللتذكير ، بالانتقال إلى لبنان ، تعهد وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بتقديم 70 طنا من المساعدات الغذائية شهريا إلى القوات المسلحة اللبنانية عبر مطار بيروت الدولي لمدة عام.

وبحسب ما ورد تشارك قطر في مؤتمر المساعدة للبنان الذي عقد في فرنسا الشهر الماضي. وللتذكير ، فإن راتب الجندي الذي كان 1.3 مليون جنيه شهريًا ، أو ما يعادل 894 دولارًا أمريكيًا منذ عامين ، لا يمثل الآن سوى 80 دولارًا أمريكيًا ، وهو مبلغ غير كافٍ إلى حد كبير لتغطية الاحتياجات الأساسية. كان هذا التدهور ناتجًا بشكل أساسي عن تدهور قيمة العملة المحلية ، والتي كانت ستفقد 90٪ من قيمتها مقابل الدولار. ويزداد الوضع تفاقماً بسبب النقص – لا سيما في المنتجات الأساسية مثل الوقود والأدوية والمنتجات الغذائية – التي تؤثر الآن على السكان اللبنانيين.

وبالتالي ، فإن ما يقرب من 77٪ من السكان لن يكون لديهم ما يكفي من الطعام وأن 33٪ من الأطفال سينامون وهم جائعون ، كما قال مؤلفو تقرير اليونيسف. 43٪ من السكان النشطين عاطلون عن العمل

في الوقت الحالي ، يتردد المجتمع الدولي في منح أي مساعدة اقتصادية ما دامت السلطات اللبنانية لا تنفذ الإصلاحات التي تعتبر ضرورية لوضع حد للفساد المستشري في المؤسسات وستتطلب مراجعة حسابات البنك. لبنان. ومع ذلك ، فإن تشكيل حكومة جديدة هو شرط أساسي ، مع استقالة الحكومة المنتهية ولايتها منذ 10 أغسطس 2020.

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