وفد من الجمعية الطبية اللبنانية الاوروبي (ELMS) يلتقي القائم بالاعمال اللبناني في باريس ورئيس البعثة اللبنانية في الاونيسكو للتأكيد على المساهمة في انجاح المبادرات التي تقوم بها الجمعية

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التقى وفد الجمعية الطبية اللبنانية الاوروبية ( ELMS)الذي يضمّ رئيس الجمعية الدكتور ايلي حداد والأمينة العامة للجمعية الدكتور نيكول جبارة القائم بالأعمال اللبناني في فرنسا زياد طعّان في مقرّ السفارة اللبنانية في باريس بحضور قنصل لبنان السيدة ميشيل اسمر.

انتقل بعدها الوفد الى مقرّ بعثة لبنان لدى الأونيسكو حيث عقد لقاء مع رئيسها السفير مصطفى أديب.

وقد قام الوفد بوضع القائم بالأعمال طعان والسفير أديب في جوّ النشاطات التي تقوم بها الجمعية على مستوى أوروبا بشكل عام وفرنسا بشكل خاص كما وعلى صعيد المساعدات التي قامت بها الجمعية من أجل دعم النازحين اللبنانيين الذين تضرروا من الحرب الأخيرة.

وشرح الدكتور حداد أهمية العمل الذي تقوم به الجمعية الطبية ELMS لناحية دعمها للجسم الطبي في لبنان والصمود في فترة الحرب عبر ارسال معدات طبية وغيرها، وتناول حداد أيضا المساعدات التي تم توزيعها بالتعاون مع جمعية سطوح بيروت وتتضمن تقديم الدعم للتدفئة للمجتمعات في لبنان.

وقد أعرب ممثلو الدولة اللبنانية في باريس عن دعمهم الكامل لكل العمل الذي تقوم به الجمعية الطبية، مؤكدين وضع كافة الامكانات اللازمة من أجل المساهمة في إنجاح مثل هذه المبادرات التي تقودها الجمعية الطبية اللبنانية الاوروبية.