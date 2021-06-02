رأى البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي ، أثناء سفره إلى القصر الرئاسي في بعبدا قبل ذهابه إلى البابا فرنسيس في روما ضمن لقاء جرى في 4 حزيران / يونيو ، أن يكون تشكيل حكومة جديدة أولوية. وتابع “لبنان بلد حوار ويجب أن يكون هناك حوار. الإهانات مرفوضة وليست جزءا من ثقافتنا”.

كما اعتبر الزعيم الديني أنه لا مبرر لعدم تشكيل حكومة جديدة بسبب الخلاف بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري.

كما أكد البطريرك أن الخلاف الحالي بين الرجلين يتعلق بتعيين وزيرين مسيحيين يرغب رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري في تعيينهما بدلاً من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.

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