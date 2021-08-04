خلال المؤتمر الدولي الافتراضي الذي افتتح في 4 آب 2021 ، بعد عام واحد من اليوم التالي لتفجير ميناء بيروت بمبادرة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وبالتنسيق مع الأمم المتحدة وبحضور نظرائه بمن فيهم العماد ميشال عون ، وممثلي المجتمع المدني اللبناني.

استذكر إيمانويل ماكرون رحلته إلى بيروت ، بعد يومين من المأساة ، وعبر عن أفكاره للسكان.

وأشار إلى أنه قد تم بالفعل عقد مؤتمر للمساعدات وتم تنفيذ مساعدات إنسانية فورية للاستجابة لحالة الطوارئ في الموقع في مجالات الصحة والغذاء وحتى “الإقامة”. بل إن هذه الوعود تم تجاوزها ، كما يشير رئيس الدولة.

ومنذ ذلك الحين ، استمرت هذه المساعدات ، لا سيما مع وصول شحنة من 51 طناً من المعدات الطبية إلى لبنان ، ومن المقرر أن يتبعها وصول شحنة اعتباراً من يوم غد.

ومع ذلك ، فقد تدهور الوضع منذ ذلك الحين.

في السؤال ، يعتقد إيمانويل ماكرون ، أن الأزمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية الموجودة بالفعل ، فإن دراما 4 أغسطس زادت من تفاقم الوضع الذي أصبح صعبًا بالفعل. منذ ذلك الحين ، تحولت الأزمة حتى إلى الغذاء.

وبالتالي ، فإن الأمر يتعلق بوضع برنامج ملموس للشعب اللبناني ، كما يؤكد إيمانويل ماكرون ، انطلاقًا من الاحتياجات الحقيقية التي حددتها الأمم المتحدة.

ستضع فرنسا 100 مليون التزام جديد ، في مجالات التعليم مع دعم الأسر والتلاميذ والطلاب ، من الغذاء مع دعم خاص للزراعة ، في مجال الصحة مع إرسال 500000 جرعة من اللقاحات في الأسابيع المقبلة.



كما ورد ذكر إعادة بناء مرفأ بيروت ، الذي وصفه إيمانويل ماكرون بأنه رئة لبنان.

دعم مباشر للشعب اللبناني

يجب أن تكون هذه المساعدة شفافة ويمكن تتبعها ، وستذهب مباشرة إلى المنظمات غير الحكومية والجمعيات الموجودة في المكان والتي تعوض عن أوجه القصور في الدولة.

سيتم وضع ردود فعل منتظمة.

كما أشيد بدور الجيش اللبناني في تأسيس هذا البرنامج.

إن مراقبة قروض البنك الدولي البالغة 246 مليون دولار أو تخصيص 860 مليون دولار من صندوق النقد الدولي للبنان بموجب حقوق تمليك خاصة من شأنه أن يجعل من الممكن إنشاء شبكة أمان اجتماعي وفقًا لآليات مجموعة السبع ومجموعة العشرين.

شككت الطبقة السياسية اللبنانية

واستقبل المناضل من أجل الحرية أمس والرئيس الحالي للجمهورية إيمانويل ماكرون خطابا مباشرا لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون الحاضرا في المؤتمر للتنديد مرة أخرى بالطبقة السياسية برمتها.

الأزمة في لبنان ليست ضربة قدر ولا حتمية. إنه نتيجة حالات الإفلاس الفردية والجماعية والعمليات غير المبررة. إنه ناتج عن كل إخفاقات نموذج ابتعد عن الصالح العام والمصلحة العامة. إيمانويل ماكرون 4 أغسطس 2021

يصرّ إيمانويل ماكرون على أن الطبقة السياسية اللبنانية – الطبقة السياسية اللبنانية بأكملها – وضعت مصالحها السياسية الحزبية على مصالح الشعب اللبناني.

لقد تحملت فرنسا مسؤولياتها ، ويؤكد الرئيس الفرنسي في إشارة خاصة إلى مؤتمر سيدر الذي جمع 11 مليار دولار ، لكنه لم يكن لديه أي إجابات من الجانب اللبناني فيما يتعلق بالإصلاحات التي يتعين تنفيذها وتحديث البنى المحلية.

بما أن جميع المواعيد غابت ، لم يتم الالتزام بأي التزام. (…) لبنان يستحق أفضل من أن يعيش على التضامن الدولي. إيمانويل ماكرون 4 أغسطس 2021

وهكذا دعا رئيس الدولة الفرنسية إلى تشكيل حكومة من خلال إيجاد الحلول الوسط اللازمة وتنفيذ خارطة الطريق التي تم الكشف عنها قبل عام.

أكد إيمانويل ماكرون أن مؤتمر اليوم هو مؤتمر إنساني وبالتالي غير مشروط. ومع ذلك، “ لن يتم منح أي شيك على بياض لصالح النظام السياسي اللبناني وصفت بأنها من بداية الأزمة “وحتى قبل” الفشل.

ستظل فرنسا تطالب.

“ يبدو أن القادة اللبنانيين يراهنون على التعفن “، يأسف لإيمانويل ماكرون ، الذي وصفه بأنه خطأ تاريخي وأخلاقي. سيتم اتخاذ إجراءات تقييدية ضد الشخصيات المتورطة في قضايا الفساد أو التضييق السياسي. وهكذا تم إنشاء نظام عقوبات في الإطار الأوروبي ، كما يتذكر رئيس الدولة الفرنسي ، الذي يؤكد أن القادة اللبنانيين يجب ألا يشكوا في عزم المجتمع الدولي على تشكيل حكومة ، والإصلاحات ، ولكن أيضًا النتائج. ملموسة في إطار التحقيق في مرفأ بيروت.

القادة اللبنانيون مدينون بالحقيقة للشعب “.

حول هذا الموضوع ، يذكر إيمانويل ماكرون أن فرنسا قدمت كل المعلومات التي بحوزتها.

أخيرًا ، ستكون مسألة تنظيم الانتخابات التشريعية في مايو 2022.

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