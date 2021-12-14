جددت الكتلة النيابية للتيار الوطني الحر دعوتها لإقالة محافظ مصرف لبنان بعد التدهور الحاد في التكافؤ بين الليرة اللبنانية والدولار.

بالإضافة إلى ذلك ، اعتبر البرلمانيون أنه لم يعد هناك أي تفسير لرفض بعض الأحزاب السماح لحكومة ميقاتي الثالث بالاجتماع.

لقد تجاوز الاضطراب سقف الخصومات السياسية ليصبح ضررا مباشرا للشعب

بيان التيار الوطني الحر

ويرى قانون الإجراءات الجنائية أن كل طرف يتحمل اليوم مسؤولية المعوقات الحالية ، مشككًا في الشلل الحالي للحكومة بينما “يستمر انهيار العملة الوطنية وتتحمل الحكومة مسؤولية إيجاد الحلول المالية والأزمات الاقتصادية التي يعاني منها اللبنانيون”.

وعليه ، يلاحظ نواب قلعة لبنان أنه يجب استدعاء الحكومة وإلا ستسقط “دستوريًا وسياسيًا وشعبيًا”.

ضرورة عقد مجلس النواب جلسة مساءلة للحكومة على أساس أحكام النظام الداخلي ، في ظل عدم دعوة مجلس الوزراء للانعقاد والامتناع عن معالجة تفاقم الأزمة وترك محافظ الولاية. مصرف لبنان يهيمن وينشر التعاميم عشوائياً دون دراسة أو معالجة انعكاساتها على حياة اللبنانيين.

بيان التيار الوطني الحر

يذكر قانون الإجراءات الجنائية أن تدقيق حسابات مصرف لبنان ضروري لتحديد مصير ودائع السكان ولتنفيذ الإصلاحات اللازمة للإفراج عن المساعدات الدولية. وبهذا يتهم محافظ مصرف لبنان بكسب الوقت لتحقيق فشل إجراءات التدقيق العدلي في حين أن رفع السرية المصرفية يجب أن يتم في غضون 17 يومًا.

وإزاء هذا السلوك المشبوه وإصرار محافظ مصرف لبنان على التمرد على قرار مجلس الوزراء ، يدرس الإجراءات القانونية والقضائية الممكنة بحق القائد الملتزم والمتمرد الذي فشل في أداء واجبه. .. للحفاظ على سلامة العملة الوطنية وقراراتها تسببت في تدهورها مما أثر على القوة الشرائية للسكان.


واختتم البرلمانيون حديثهم بدعوة الحكومة لإيجاد بديل للمحافظ الحالي ، مشيرين إلى تزايد الإجراءات القانونية بحقه في قضايا غسل الأموال والاختلاس في الخارج.

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Newsdesk Libnanews
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