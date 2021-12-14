جددت الكتلة النيابية للتيار الوطني الحر دعوتها لإقالة محافظ مصرف لبنان بعد التدهور الحاد في التكافؤ بين الليرة اللبنانية والدولار.
بالإضافة إلى ذلك ، اعتبر البرلمانيون أنه لم يعد هناك أي تفسير لرفض بعض الأحزاب السماح لحكومة ميقاتي الثالث بالاجتماع.
ويرى قانون الإجراءات الجنائية أن كل طرف يتحمل اليوم مسؤولية المعوقات الحالية ، مشككًا في الشلل الحالي للحكومة بينما “يستمر انهيار العملة الوطنية وتتحمل الحكومة مسؤولية إيجاد الحلول المالية والأزمات الاقتصادية التي يعاني منها اللبنانيون”.
وعليه ، يلاحظ نواب قلعة لبنان أنه يجب استدعاء الحكومة وإلا ستسقط “دستوريًا وسياسيًا وشعبيًا”.
يذكر قانون الإجراءات الجنائية أن تدقيق حسابات مصرف لبنان ضروري لتحديد مصير ودائع السكان ولتنفيذ الإصلاحات اللازمة للإفراج عن المساعدات الدولية. وبهذا يتهم محافظ مصرف لبنان بكسب الوقت لتحقيق فشل إجراءات التدقيق العدلي في حين أن رفع السرية المصرفية يجب أن يتم في غضون 17 يومًا.
واختتم البرلمانيون حديثهم بدعوة الحكومة لإيجاد بديل للمحافظ الحالي ، مشيرين إلى تزايد الإجراءات القانونية بحقه في قضايا غسل الأموال والاختلاس في الخارج.